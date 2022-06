Erstes Netzwerktreffen der Town & Country Stiftung in Weberstedt/Thüringen

Auf Einladung der Town & Country Stiftung waren ehemalige Landespreisträger des Stiftungspreises zusammengekommen, um neue Impulse und aktuelles Fachwissen mitzunehmen und praktische Erfahrungen zu teilen. Mit diesem Netzwerk möchte die Town & Country Stiftung mit Sitz in Erfurt eine Kommunikationsplattform schaffen, die der oft gelobten, aber in unserer Gesellschaft weitgehend unsichtbaren gemeinnützigen Arbeit eine „laute Stimme“ geben soll.Bei dem ersten Treffen wurden die Themen Zeit- und Prioritätenmanagement, Personalmanagement im Ehrenamt und Online Marketing in gemeinnützigen Organisationen in den Fokus gestellt.Das Begleitprogramm mit einer Urwaldwanderung im angrenzenden Nationalpark Hainich, einem Schnupper-Waldbaden und einer leichten Yoga-Fitness-Sequenz mit Achtsamkeitsübungen stellte den Bezug zur auch im Ehrenamt so wichtigen Resilienz her.„Durch das Miteinander von unterschiedlichsten gemeinnützigen Trägern möchte die Stiftung gemäß ihrem Satzungszweck zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements den gemeinnützig tätigen Menschen in unserer Gesellschaft einen Raum des Austausches und der Stärkung in der öffentlichen Wahrnehmung geben,“ sagt Stiftungsvorstand Christian Treumann.In einem GetTogether-Abschluss waren sich alle Teilnehmer einig: Dieses Format verlangt nach Fortsetzung.Neben der Förderung benachteiligter Kinder sowie des Bürgerschaftlichen Engagements engagiert sich die 2009 von dem Unternehmerehepaar Gabriele und Jürgen Dawo gegründete gemeinnützige Town & Country Stiftung für unverschuldet in Not geratene Bauherren und Eigentümer selbstgenutzter Einfamilienhäuser.Mit der Erweiterung der Satzungszwecke 2016 wurde die Tätigkeit der Stiftung auch auf andere wichtige gesellschaftliche Bereiche, wie die Volks- und Berufsbildung, z.B. durch die Unterstützung von vorschulischen und schulischen Einrichtungen sowie die Förderung von Kunst und Kultur, ausgedehnt.Ermöglicht wird die Arbeit der Town & Country Stiftung überwiegend durch Zuwendungen der Lizenzpartner des Town & Country Franchise-Systems.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter: www.tc-stiftung.de