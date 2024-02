Den Urwald erleben, erlernen und erfühlen

Late Check In: Für dieNachteulen unter den Naturfreunden. Erst mitwandern und dann bequem einchecken!

Der Frühling bringt nicht nur die Pracht seltener Frühblüher zum Vorschein, sondern auch die Naturerlebnistage 2024 ins WaldResort am Nationalpark Hainich! Das WaldResort und der Nationalpark Hainich laden herzlich ein, die Wildnis vor der Haustür zu erkunden und den Wald zu zelebrieren.Der nächste Termin für dieses Abenteuer:Eine besondere Expedition in den mitteldeutschen Urwald! Am 19. April startet die Urwaldwanderung ab Weberstedt mit WaldResort-Gründer Jürgen Dawo – dem Mann, der nicht nur Häuser baut, sondern auch Brücken zwischen Mensch und Natur. Am 20. April bietet Andreas Henkel vom Nationalpark Hainich eine Rundwanderung ab dem Craulaer Kreuz an, bei der Sie nicht nur schöne Aussichten, sondern auch Einblicke in die spannende Forschung des Nationalparks gewinnen. Weitere eindrucksvolle Wanderungen folgen.Der Hainich zeigt im Frühjahr besonders viele spektakuläre Natur-Schauspiele. Ob Frühblüher- Vogelstimmen- oder Hünenteichwanderung? Ein Streifzug in den Kern des Urwalds im Nationalpark Hainich ist vielfältig! Hören Sie die einzigartigen Geschichten, die sich um die unberührte Natur ranken. Ganz wie von selbst entstehen stets aufs Neue unvergessliche Erlebnisse. Wer gerne mal den Wald und seine Knospen kosten mag, darf sich auf viele spannende Workshops wie „Essbare Knospen & Blätter…“, „Wald-Immun-Yoga“, „Indian Balance“ oder klassisches „Waldbaden“ freuen.Nach einem Tag voller Natur-Eindrücke gibt es nichts Behaglicheres als einen besinnlichen Ausklang an den Feuerschalen. Ob im Park Hütscheroda, am Wildkatzendorf oder im WaldResort – wir garantieren, es wird knistern, flackern und vielleicht sogar ein paar unvergessliche Lagerfeuergeschichten geben!Bitte beachten Sie, dass das Programm Änderungen unterworfen ist, denn schließlich sind wir in der Natur, und die macht, was sie will. Aber keine Sorge, egal was passiert, wir versprechen Ihnen Spaß, spannende Fun-Facts aus dem Nationalpark und vielleicht das ein oder andere Blatt im Haar.Es werden verschiedene Möglichkeiten für die Übernachtung in der Umgebung angeboten. Diese und weitere Informationen auch zu allen Kooperationspartnern finden Sie auf der Landingpage der Naturerlebnistage.