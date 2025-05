Platz 2: Waldkliniken Eisenberg erneut unter Deutschlands besten Kliniken

Im Jubiläumsjahr auf dem Siegertreppchen: Die Thüringer Waldkliniken Eisenberg haben sich 2025 erneut einen Spitzenplatz im renommierten Krankenhaus-Ranking des F.A.Z.-Instituts gesichert – Platz 2 in der Kategorie „150 bis 300 Betten“. Das ist ein herausragendes Ergebnis und eine weitere Bestätigung für den Weg, den das kommunale Krankenhaus seit Jahren konsequent verfolgt. Dazu Geschäftsführer David-Ruben Thies: „Dieser Erfolg zeigt, dass unser Konzept aus Spitzenmedizin, preisgekrönter Architektur und gelebter Gastfreundschaft nicht nur funktioniert, sondern Maßstäbe setzt. Mein Dank gilt den Mitarbeitenden der WKE sowie allen PatientInnen, die unser Haus so positiv wahrgenommen und wertschätzend bewertet haben.“Als eine der führenden Fachkliniken für Orthopädie in Deutschland sind die Waldkliniken Eisenberg seit 2019 kontinuierlich in den Top 10 des F.A.Z.-Instituts – 2019 und 2020 sogar auf Platz eins. Für das aktuelle Ranking wurden 1.820 Krankenhäuser bewertet. Das Institut sichtete dafür die veröffentlichten Qualitätsberichte, Patientenbewertungen sowie Beiträge und Stimmungen aus dem Social Media Monitoring. Das Ergebnis ist eine Rangliste von Kliniken in Deutschland, die sowohl inhaltlich überzeugen als auch aus Patientensicht gut abschneiden.„Dass wir diese Auszeichnung im Jahr unseres 80-jährigen Jubiläums erhalten, könnte nicht besser passen“, sagt David-Ruben Thies. „Unsere Tradition ist Zukunft – und dieser Erfolg ist der erste Schritt, auch in den kommenden Jahrzehnten neue Wege zu gehen.“Hintergründe zur Studie: faz.net/asv/beste-krankenhaeuser