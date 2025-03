Neue Lebensqualität nach Hüft-OP

Robert Wechsler ist ein gefeierter Choreograf und Tänzer. Er stammt aus den USA und lebt heute in Weimar. Schon seit 1974 widmet er sich mit Leidenschaft dem Ballett. Doch das jahrzehntelange Training und unzählige Aufführungen rund um die Welt forderten ihren Tribut: Wechsler musste sich einer Hüftoperation unterziehen. Seine Wahl fiel auf die Waldkliniken Eisenberg. Eine Entscheidung, die sein Leben nicht nur in medizinischer Hinsicht zum Besseren verändert hat.



Oberarzt apl. Prof. Dr. Steffen Brodt hat schon etliche Hüft-OPs durchgeführt. Doch an diesen Patienten erinnert sich der Departmentleiter Hüfte im Deutschen Zentrum für Orthopädie (DZO) an den Waldkliniken Eisenberg besonders gut – und gerne. „Herr Wechsler kam mit einer fortgeschrittenen Coxarthrose des rechten Hüftgelenks zu uns. Vor unserem ersten Gespräch wusste ich nichts über ihn und war überrascht, einem durchtrainierten Mittsechziger aus New York City zu begegnen, der in Weimar lebt und arbeitet. Als er dann vor der geplanten OP noch seine Übungen machte, habe ich mich tatsächlich gefragt, ob es überhaupt notwendig war, ihn zu operieren. Er trainierte sehr gut.“ Doch beide wussten, dass es keine Alternative zur Operation gab.



„Die vielen Jahre der Belastung hatten ihre Spuren hinterlassen“, erzählt Robert Wechsler. „Ich musste den Schritt gehen und hatte lange recherchiert, welche Klinik am besten geeignet ist. Verschiedene Ärzte und auch Tanzkollegen haben mir dann die Waldkliniken Eisenberg empfohlen. Und das nicht nur aus medizinischen Gründen, sondern auch wegen der hohen Aufenthaltsqualität.“



apl. Prof. Dr. Brodt operierte Wechsler mit dem minimalinvasiven Verfahren, das in den Waldkliniken Eisenberg seit Jahren Standard ist. Nach der OP war der Oberarzt überrascht, wie schnell Robert Wechsler wieder auf den Beinen war – und mehr als das. „Ich hörte, dass Herr Wechsler schon sechs Wochen nach der OP wieder sehr aktiv war, was das Tanzen anging. Das war schon außergewöhnlich“. Eine schnelle Rekonvaleszenz ist in den Waldkliniken Eisenberg jedoch kein Einzelfall: „So wie Herr Wechsler schaffen es auch viele andere Patienten bei uns, nach sechs Wochen wieder in ihren Alltag zurückzukehren.“



Beeindruckende Gastlichkeit, hohe Aufenthaltsqualität

Robert Wechsler war nicht nur vom Ergebnis der Operation beeindruckt, sondern auch von der Gastlichkeit und der allgemeinen Aufenthaltsqualität in den Waldkliniken Eisenberg. „Ich habe in allen Bereichen nette Menschen erlebt und bin rundum professionell behandelt worden. Alles war sehr effizient. Dank meiner Entscheidung für die Level-5-Komfortstation hatte ich viele kleine Extras, etwas Luxus wie gutes Essen – es war einfach spitze.“ Für Wechsler eine neue, unerwartet gute Erfahrung: „Ich hatte immer gedacht, es sei etwas Schreckliches, in ein Krankenhaus zu müssen. Wer geht schon gerne in ein Krankenhaus? Ich hatte es also vorher nicht für möglich gehalten, aber es kann tatsächlich ein netter Ort mit freudvollen Erfahrungen sein. Das haben mir die Waldkliniken Eisenberg gezeigt, und ich rechne es ihnen hoch an, dass sie mir diese neue Denkweise ermöglicht haben. Es war eine absolut gute Erfahrung. Bestnoten von mir“.



Ein Gedicht als Dank

Die Gespräche zwischen apl. Prof. Dr. Brodt und seinem Patienten vor und nach der Operation hatten dazu beigetragen, dass sich zwischen den beiden ein gutes persönliches Verhältnis entwickelte. „Herr Wechsler war sehr happy über das OP-Ergebnis“, erinnert sich apl. Prof. Dr. Brodt. „Daher hat er mir zum Ende seines Aufenthalts bei uns ein Gedicht geschrieben – from a dancer to a doctor. Das hat mich berührt. Es war seine Art, seine Dankbarkeit darüber auszudrücken, dass er sich bei uns wohl gefühlt und wieder deutlich mehr Lebensqualität erlangt hat.“

