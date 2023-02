WIRZUM oder „Wir sind zusammen“ – hier für Sie

wirzum.com ist eine multifunktionale Plattform, die eine One-Stop-Lösung für das Leben 50+ bietet.



Bei wirzum.com steht der Mensch - vor allem dessen Wohlbefinden und soziale Lebensqualität - an erster Stelle.



Was ist wirzum.com?



wirzum.com ist eine Kollaborationsplattform, die Senioren-Freizeitangebote anbietet und weitervermittelt. Auf dem Programm stehen Erlebnisreisen sowie eine Vielfalt an Aktivitäten. Jeder, der bei uns Aktivitäten anbietet, kann sich somit nebenbei etwas dazu verdienen.



Unser Konzept sieht auch Komplettlösungen für Senioren vor, wie zum Beispiel Betreuungsdienste, Pflegedienstleistungen, Seniorenurlaube und Senioren-abenteuerreisen. Unsere Priorität ist, Personen im besten Lebensalter zu begleiten und deren Alltag aktiver zu gestalten.



Wie kam es zu wirzum.com?



Wir sind ein innovatives junges Team, dass sich für eine menschlichere, empathische Gesellschaft einsetzt, ganz besonders für Menschen im Alter 50+.



Den ersten Denkanstoß gab uns das Beispiel unserer eigenen alternden Eltern und Freunden und deren Bedürfnisse und Interessen. Aus diesem Grund haben wir uns vielfältige Lösungen überlegt, um die Lebensqualität reiferer Generationen zu verbessern.



Schließlich entschieden wir uns dafür, dieses Projekt auszuweiten – Interessenten sollten nicht nur von Angeboten der Plattform profitieren, sondern auch die Möglichkeit haben, ihr eigenes Wissen und Talent weitergeben zu können.



Aktive Plattform durch interaktive Zusammenarbeit



Um unser Ziel zu erreichen, haben wir eine Plattform ausgearbeitet, bei der sich alle Interessenten aktiv beteiligen können. Jedes Mitglied kann hier zu den Themen Services (wie zum Beispiel alternative Wohnformen im Alter, Pflegeunterkünfte), Dienstleistungen (Betreuung, Kurzzeitpflege, usw.), Aktivitäten (Freizeitangebote wie Sprach-, Tanz- oder Yogakurse, Kulturangebote, usw.) und beruflicher Erfahrungsaustausch suchen oder anbieten.



Wir von wirzum.com schlagen neue, innovative Formen der aktiven Beteiligung vor, indem wir interdisziplinäre Projektteams bilden, die in der Lage sind, auf die spezifischen Bedürfnisse der Plattform-Mitglieder einzugehen.



wirzum.com bietet Studenten, Innovatoren, Unternehmern, Privatleuten, Fachleuten, Spendern und Investoren die Möglichkeit interaktiv zusammenzuarbeiten. Wir fördern und entwickeln Ideen und Fähigkeiten, damit sie zu konkreten und nachhaltigen Projekten werden.



Für Wohnungsanbieter garantiert wirzum.com zum Beispiel eine komfortable Abwicklung – von der reinen Vermietung über die Erstellung aller notwendigen Schriftsätze bis hin zum gesicherten Zahlungseingang.



Jetzt mitmachen und gemeinsam aktiv werden



Unter einer virtuellen Gemeinschaft versteht man jene Unterstützung und / oder Hilfe, die aus der Ferne über einen Computer – in dem Fall von der Kollaborationsplattform wirzum.com - geleistet wird.



Werden Sie selbst Mitglied und finden Sie heraus, was Sie für sich und andere tun können. Denn: in mehreren Studien wurde bewiesen, dass Gemeinschaftsdenken uns glücklicher macht und Stress abbaut.



Wirzum.com unterstützt Sie dabei. Gemeinsam möchten wir einen Paradigmenwechsel im Leben von Menschen 50+ herbeiführen und Sie dazu ermutigen, Ihre Talente und Ihr Wissen weiterzugeben, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen oder etwas Neues von ihnen zu lernen.



Heutzutage stehen uns unendliche Möglichkeiten offen, um bis ins hohe Alter selbstbestimmt, unabhängig und aktiv das eigene Leben zu genießen.



Genau das ist die Mission von wirzum.com: Wir bieten Tätigkeiten und Dienstleistungen von Menschen für Menschen an, um die Erhaltung von Vitalität und Lebensfreude zu fördern!



Sie können uns dabei unterstützen und sich damit selbst Gutes tun, indem Sie sich bei wirzum.com anmelden!