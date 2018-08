Neu von Dr. Hauschka: Die Regeneration Tagescreme Balance

Mit der Regeneration Tagescreme Balance ergänzt ab

1. September ein weiteres Produkt die Regenerationspflege, die Dr. Hauschka für die intensive Pflege anspruchsvoller und reifer Haut entwickelt hat. Die neue Tagescreme enthält lichtreflektierende, leicht tönende Mineralpigmenten, die jeden Hautton ausgleichen und erfrischen. Gleichzeitig vermittelt sie ein spürbar glattes Hautgefühl. Das unkomplizierte Multitalent kann das gesamte Jahr über angewendet werden, mildert Trockenheitsfältchen und schenkt ein lebendiges, ebenmäßiges Hautbild.



Die Komposition mit vitalisierenden Heilpflanzenauszügen aus Rotklee, Brutblatt und Ackerschachtelhalm fördert die Feuchtigkeitsaktivierung der Haut, während wertvolle pflanzliche Öle aus Avocado und Olive ihre Regenerationskraft unterstützen, sie angenehm schützen und pflegen. In Studien ließ sich eine gute Feuchtigkeitsaktivierung und damit die Milderung von Trockenheitsfältchen nachweisen. Die Testpersonen bestätigen ein glattes und geschmeidiges Hautgefühl, sowie ein ebenmäßiges Hautbild.



Für jeden Hautton geeignet

Die Regeneration Tagescreme Balance ist für alle geeignet, die reife Haut haben und eine unkomplizierte, frische Pflege suchen. Sie wurde für alle Hauttöne entwickelt und verbindet sich harmonisch mit ihnen. Durch die facettenreichen Farbtöne der lichtreflektierenden Pigmente in der Tagescreme, passt sie sich dem jeweiligen Hautton individuell an, auch bei gebräunter oder sehr blasser Haut. Die Tagescreme enthält goldene, grüne und rote lichtreflektierende Farbpigmente. Gold und Grün sind ideal, um Rötungen auszugleichen und verleihen der Haut einen feinen Schimmer. Rote Pigmente decken dunkle Hautpartien ab und kaschieren so zum Beispiel Augenschatten.



Anwendung

Die Regeneration Tagescreme Balance wird morgens nach der Reinigung, Stärkung und Vitalisierung auf das Gesicht aufgetragen. Sie zieht leicht ein und eignet sich auch als Make-up-Grundlage. Wenn die Haut im Winterhalbjahr zusätzlicher Pflege bedarf, kann sie über eine Tagespflege aufgetragen werden.



Preis und Inhaltsstoffe

Die Dr. Hauschka Regeneration Tagescreme Balance (40 ml) ist für 48 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich.



Inhaltsstoffe: Wasser, Jojobaöl, Alkohol, Avocadoöl, Mandelöl, pflanzliches Glycerin, Auszug aus Rosenblüten, Hektorit, Glimmer, Zucker-Fettsäureester, Glycerin-Fettsäureester, Bienenwachs, Sheabutter, Ätherische Öle, Olivenöl, Auszüge aus Ackerschachtelhalm, Eibischwurzel und Rotklee, Rosenwasser, Kleeblütenhonig, Lecithin, Himbeersamenöl, Auszüge aus Acerolakirsche und Brutblatt, Meeresalgenauszug, Xanthan, Milchsäure-Fettsäureester, Stearinsäure, Zinndioxid, Kieselsäure, Eisenoxide, Titandioxid.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Wala Heilmittel GmbH

WALA Heilmittel GmbH – Aus der Natur für den Menschen



Aus der Natur für den Menschen – dieser Leitgedanke begleitet die WALA Heilmittel GmbH seit ihrer Gründung im Jahre 1935. Durch die rhythmische Anwendung polarer Qualitäten wie Wärme/ Kälte, Dunkelheit/Licht und Ruhe/Bewegung erzeugt sie Präparate, die der Gesundheit dienen. Grundlage dafür bilden Substanzen aus der Natur, die möglichst aus kontrolliert-biologischem oder Demeter-Anbau stammen und unter fairen Bedingungen gewonnen werden. Heute exportiert das Stiftungsunternehmen WALA Arzneimittel,

Dr. Hauschka Kosmetik und Dr. Hauschka Med Präparate in mehr als 40 Länder.



Dr. Hauschka Kosmetik ist in autorisierten Naturkost-/Naturwaren-Fachgeschäften, Reformhäusern, Naturkosmetik-Fachgeschäften, Department Stores, Parfümerien, Apotheken, Bio-Supermärkten und bei Dr. Hauschka Naturkosmetikerinnen erhältlich.



www.wala.de

www.dr.hauschka.com

www.facebook.com/drhauschka

www.instagram.com/...



WALA®, WALA Logo®, viaWALA®, Dr.Hauschka Med®, Dr. Hauschka®, Dr.Hauschka CulturCosmetic®, CulturCosmetic® und Dr.Hauschka Design sind eingetragene Marken der Firma WALA Heilmittel GmbH.





Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers