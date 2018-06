Green Film Festival Deauville

Der Dokumentations-Kurzfilm „LIMBUA has changed their lives“ erhielt beim Green Film Festival in Deauville den Silver Green Award. Produziert wurde der Beitrag von der WALA Heilmittel GmbH, Hersteller von Dr. Hauschka Kosmetik. Der preisgekrönte Film zeigt die erfolgreiche Zusammenarbeit des bio-zertifizierten Unternehmens LIMBUA mit kenianischen Kleinbauern und der WALA.



Rund 420 Spots, Kurzfilme und Dokumentationen aus aller Welt nahmen am Green Film Festival in Deauville teil. Hiervon kamen 100 Beiträge auf die Shortlist und wurden am 19. und 20. Juni 2018 vor Publikum gezeigt. So auch der Dokumentations-Kurzfilm „LIMBUA has changed their lives“ über den Anbau von Macadmianüssen in Kenia für Dr. Hauschka Naturkosmetik. Die filmische Umsetzung durch Thomas Darchinger (Regie) und Matthias Obermeier (Kamera/Schnitt) überzeugte die internationale Jury: Mit der Verleihung des Green Award in Silber würdigen die Experten die Leistung der WALA bei der audiovisuellen Kommunikation zu nachhaltiger Entwicklung, Ökoinnovationen und sozialer Verantwortung.



Bioqualität und fairer Handel sind wesentliche Merkmale der Rohstoffe in der Dr. Hauschka Kosmetik. Mit vielen biologisch arbeitenden Anbaupartnern verbindet die WALA deshalb eine feste und langfristige Zusammenarbeit – so auch mit LIMBUA. Das 2009 gegründete Unternehmen ist heute einer der weltweit führenden Produzenten von Macadamianüssen in Bioqualität. Den mittlerweile 5000 Kleinbauern bietet es sowohl umfassende praktische Hilfe als auch wertvolles Fachwissen für den Anbau. Die bio-zertifizierten Macadamianüsse aus Kenia haben zahlreiche Fans und Abnehmer auf dem internationalen Markt. Einer von ihnen ist die WALA Heilmittel GmbH. „Partnerschaftliche Zusammenarbeit wird bei uns groß geschrieben“ beschreibt Ralf Kunert, Geschäftsführer der für den Rohstoffeinkauf verantwortlichen WALA-Tochter naturamus GmbH, den Leitgedanken bei der Wahl ihrer Lieferanten. „LIMBUA ist innovativ und sozial. Und erfüllt damit Werte, die bei der WALA sehr wichtig sind. Zusammen mit unseren Lieferanten wollen wir den Bio-Gedanken vorantreiben, Verantwortung für fairen Handel übernehmen und gemeinsam wachsen“, ergänzt der naturamus-Geschäftsführer.



Für die WALA spielen neben der sensorischen und analytischen auch soziale und regionale Qualität eine große Rolle. Daher bezieht das Unternehmen viele Rohstoffe nicht über den Handel, sondern direkt am Ursprung beim Produzenten. So hat es die volle Transparenz über die gesamte Wertschöpfungskette. „In erster Linie kaufen wir bei LIMBUA Macadamianüsse ein“, erklärt Ralf Kunert. „Darüber hinaus helfen wir dem Unternehmen aber auch bei der Vermarktung.“ Besonders wichtig, betont er, sei dabei die Tatsache, dass die Mischfarmen der Kleinbauern komplett bio-zertifiziert sind. Und dass LIMBUA nicht nur Macadamianüsse vermarktet, sondern auch andere Produkte wie Avocados. „Uns ist bewusst, dass junge Unternehmen in der Aufbauphase oft ein großes Liquiditätsproblem haben. Deshalb haben wir LIMBUA in Finanzierungsfragen unterstützt und zum Beispiel die Ernte durch zinslose Darlehen vorfinanziert“, so Kunert.



Wie sich die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der WALA Heilmittel GmbH, LIMBUA und den Kleinbauern in Kenia in der Praxis gestaltet, zeigt der preisgekrönte Kurzfilm „LIMBUA has changed their lives“. Und macht deutlich, wie sehr der Anbau bio-zertifizierter Produkte das Leben vieler Kleinbauern in Kenia tatsächlich verändert hat. Die Kamera folgt dabei dem Weg der Macadamia vom Setzling bis zur Auslieferung der Nuss. Über bestandene Herausforderungen und künftige Ziele des ökologischen Projekts berichten einheimische LIMBUA-Mitarbeiter ebenso wie der deutsche Unternehmensgründer Matti Spiecker. Weil sich Nachhaltigkeit immer auch an den Bedürfnissen kommender Generationen misst, wirft der Film außerdem einen Blick in kenianische Grundschulen. Dort vermittelt LIMBUA den Schülern in praktischen Übungen die Grundlagen ökologischer Landwirtschaft. Und hilft so den Bauern, sich selbst zu helfen. Die Partnerschaft bringt Vorteile für alle Beteiligten: Zukunftsperspektive mit fairer Bezahlung für die Kleinbauern und Rohstoffe in Bioqualität für Dr. Hauschka Kosmetik, mit einem über die gesamte Wertschöpfungskette transparenten Produktionsprozess.

Aus der Natur für den Menschen – dieser Leitgedanke begleitet die WALA Heilmittel GmbH seit ihrer Gründung im Jahre 1935. Durch die rhythmische Anwendung polarer Qualitäten wie Wärme/Kälte, Licht/Dunkelheit und Ruhe/Bewegung erzeugt sie Präparate, die der Gesundheit dienen. Grundlage dafür bilden Substanzen aus der Natur, die möglichst aus biologischem Anbau stammen und unter fairen Bedingungen gewonnen werden. Heute exportiert das Stiftungsunternehmen WALA Arzneimittel, Dr. Hauschka Kosmetik und Dr.Hauschka Med Präparate in über 40 Länder.



