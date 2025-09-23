Wajos Adventskalender 2025: Genuss für jeden Geschmack – vom veganen Koch Adventskalender bis zum Gin Adventskalender
Der Wajos Shop präsentiert seine Adventskalender-Kollektion 2025: Ob veganer Feinkost-Adventskalender, würziger BBQ-Kalender oder Spirituosen Adventskalender – die Spezialisten von Wajos machen die Vorweihnachtszeit zum kulinarischen Erlebnis
Veganer Adventskalender: Pflanzlicher Genuss für die Adventszeit
Der neue vegane Feinkost-Adventskalender von Wajos ist ideal für alle, die den Advent bewusst und geschmackvoll erleben möchten. Hinter 24 festlichen Türchen verbergen sich hochwertige vegane Spezialitäten: Von fein abgestimmten Öl- und Essig-Zubereitungen über kreative Gewürzmischungen bis hin zu veganen Saucen, Dips und weiteren Köstlichkeiten aus der Wajos Genusswelt. Dieser vegane Adventskalender richtet sich gezielt an vegan lebende Genießer und Genießerinnen, die Vielfalt und Wajos-Qualität schätzen. Jede einzelne Überraschung ist liebevoll verpackt und sorgt für genussvolle Vorfreude – Tag für Tag. Der perfekte Adventskalender für die Küche und alle, die pflanzliche Feinkost lieben.
BBQ-Adventskalender: Würzige Vorfreude für Grill-Fans
Grillen im Advent? Mit dem Wajos BBQ-Adventskalender 2025 wird das zur schmackhaften Tradition! Dieser Adventskalender ist randvoll mit 24 herzhaften Highlights: rauchige BBQ-Rubs, würzige Öl- und Essig-Spezialitäten sowie scharfe Saucen. Das Besondere: Zu jedem Produkt gibt es ein passendes Rezeptvideo per QR-Code – direkt anwendbar für Pfanne, Ofen oder Grill. Dieser BBQ-Adventskalender ist nicht vegan, sondern bewusst deftig und würzig konzipiert. Ein starkes Geschenk für alle, die BBQ nicht nur im Sommer feiern und ihre Küche mit außergewöhnlichen Gewürz-Zubereitungen bereichern möchten. Perfekt für Wintergrillen oder würzige Wohlfühlküche.
Gourmet & Gewürz-Adventskalender: Der Klassiker mit 20% Rabatt
Ausverkauf-Aktion – nur so lange der Vorrat reicht (im Online-Shop): Der beliebte Wajos Gourmet & Gewürz-Adventskalender ist jetzt online mit 20% Rabatt erhältlich! Dieser klassische Küchen-Adventskalender vereint ausgewählte Essig- und Ölspezialitäten, Gewürzmischungen, Senfe, Saucen, Brotaufstriche und Früchtetees. Jeden Tag erwartet Genießer eine neue Überraschung: Vom aromatischen Früchtetee am Morgen über edle Essig- und Öl-Zubereitungen bis zu raffinierten Senfen und Saucen. Die sorgfältig ausgewählten Gewürzmischungen laden zum Experimentieren ein. Hinter jedem der 24 Türchen findet sich ein QR-Code mit Lieblingsrezepten und allen Produktinfos. Alle enthaltenen Produkte sind vegan, sodass auch vegan lebende Genießer diesen besonderen Feinkost-Adventskalender in vollen Zügen genießen können.
Spirituosen-Adventskalender: Premium-Genuss für Erwachsene
Der Wajos Spirituosen-Adventskalender 2025 bietet 24 Tage lang eine faszinierende Reise durch die Welt hochwertiger Spirituosen. Dieser Premium-Adventskalender vereint das Beste aus verschiedenen Kategorien: Gin, Rum, Likör, Grappa, Wodka und Whisky. Jedes der 24 Türchen enthält eine handverlesene Spirituosen-Spezialität. Mit den enthaltenen Cocktailrezepten lassen sich einzigartige Kreationen zaubern. Der perfekte Adventskalender für anspruchsvolle Genießer, Hobby-Barkeeper und alle, die die Vorweihnachtszeit mit exklusiven Spirituosen-Spezialitäten feiern möchten.
Gin-Adventskalender: GINgle Bells für Gin-Liebhaber
"GINgle Bells" erklingt beim Wajos Gin-Adventskalender – einem wahren Fest für alle Gin-Enthusiasten. Von klassischen Gins über kräftige Spezialitäten bis hin zu fruchtig-frischen Varianten fehlt hier nichts. Die passenden Tonic-Sirupe sind ebenfalls enthalten. Jede Zahl verbirgt eine neue Komposition im Mini-Format (40ml) – zum Probieren, Mixen oder Sammeln. Hinter jedem Türchen verstecken sich leckere Cocktail-Tipps per QR-Code. Dieser Adventskalender ist perfekt für die hauseigene Gin-Bar, ein besonderes Gin-Tasting oder als außergewöhnliches Geschenk für Gin-Liebhaber.
Adventskalender-Flaschen: Flüssiger Genuss mit Skala
Eine besonders originelle Variante sind die Wajos Adventskalender-Flaschen. Mit einer 24-Tage-Skala versehen, ermöglicht jede 500ml-Glasflasche einen täglichen Schluck hochwertiger Spirituosen. Erhältlich in drei Varianten: Christmas Gin mit winterlich-verführerischen Botanicals und weihnachtlichen Gewürzkompositionen, Gewürzpflaumen-Likör nach alter Wiener Rezeptur sowie Alte Haselnuss-Likör mit dem einzigartigen Geschmack gerösteter Haselnüsse, ergänzt von Nougat, Karamell und Schokolade. Diese Adventskalender-Flaschen sind nicht nur geschmacklich ein Highlight, sondern auch ein schönes Dekorationsstück für die Küche.
Vorweihnachtliche Genussvielfalt für alle Geschmäcker
Der Wajos Shop steht für hochwertige Feinkost-Produkte, die in der Küche echte Geschmackserlebnisse schaffen. Die Adventskalender-Kollektion 2025 zeigt eindrucksvoll die Vielfalt des Sortiments: vom veganen Adventskalender über würzige BBQ-Spezialitäten bis zu exklusiven Spirituosen. Jeder Wajos Adventskalender ist mehr als nur ein Kalender – er ist eine tägliche Einladung zum Genießen und Entdecken neuer Geschmackswelten.
Jetzt Wajos Adventskalender entdecken!
Online bestellen: Besuchen Sie den Wajos Online-Shop und sichern Sie sich Ihren Lieblings-Adventskalender bequem von zu Hause aus.
Vor Ort erleben: Finden Sie Ihren nächsten Wajos Store mit unserem Store Locator und lassen Sie sich persönlich beraten.