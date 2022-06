Jordan zum sechsten Mal in Folge zum besten Lieferanten für Designböden gekürt

Früher war es Michael Schumacher, dann kam Bayern München und nun reiht sich W. & L. Jordan mit seiner Marke Joka, als einer der führenden Bodenbelagsanbieter in Mitteleuropa, in die Reihe der Dauersieger ein: Trotz der schlechten Lieferkettensituation am Markt wurde das Unternehmen zum sechsten Mal in Folge als bester LVT-Lieferant im deutschen Fachhandel gekürt und gilt damit als schnellster Lieferant in der Branche. Jedes Jahr führt das Hamburger Marktforschungsinstitut Research for Future, beauftragt vom Fachmagazin BTH Heimtex, telefonisch eine Umfrage unter Raumausstattern und Fachhändlern in ganz Deutschland durch. Schon in den vergangenen Jahren überzeugte das in Kassel gegründete Familienunternehmen u. a. in den Kategorien Preis-Leistungsverhältnis, Lieferschnelligkeit, Lieferzuverlässigkeit sowie Zukunftsperspektive mit Bestnoten. In diesem Jahr sicherte sich Jordan neben der Kategorie „Lieferschnelligkeit“ auch die „Qualität des Innendienstes“ und das beste „Marketing“. Mit einer Gesamtdurchschnittsnote von 2,04 setzt Jordan damit seine bemerkenswerte Siegerreihe fort und bleibt die Nummer 1.