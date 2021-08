Für mehr Nachhaltigkeit: JOKA Designböden Sinero erhalten Cradle to Cradle Silber-Zertifizierung

Schon seit vielen Jahren ist sich die W. & L. Jordan GmbH ihrer ökologischen und sozialen Verantwortung bewusst und setzt daher immer mehr auf nachhaltige Produkte. Für die bewusste Auswahl der Rohstoffe und deren Verarbeitung hat das Unternehmen nun für die JOKA Designböden Sinero Klebevariante die Cradle to Cradle Silber-Zertifizierung erhalten.



Zu einer der größten Herausforderungen der Zeit gehört neben dem Klimawandel das Vermeiden von Müll durch minderwertige Produkte. 2012 wurden 1,3 MiIliarden Tonnen Müll im Jahr produziert, bis 2025 wird sich die Zahl voraussichtlich verdoppeln. Um hochwertige, nachhaltige Produkte besser zu identifizieren, wurde das Gütesiegel Cradle to Cradle ins Leben gerufen. Ausgezeichnet werden Produkte und Rohstoffe, die in immer wiederkehrenden Kreisläufen zirkulieren.



Mit der Silber-Zertifizierung der JOKA Designböden Sinero Klebevariante werden gleich fünf Kategorien erfüllt, die für mehr Nachhaltigkeit sorgen: Materialgesundheit, Rohstoffwiederverwendung, erneuerbare Energien, Wasserverwaltung, soziale Gerechtigkeit. Die Böden werden aus Polyethylenterephthalat (PET) gefertigt und sind zusätzlich mit einer schützenden Schicht aus Polyurethan versiegelt. Dies macht sie besonders formstabil, robust und pflegeleicht. Zudem sind sie frei von Phthalaten, Chlor, und Schwermetallen und tragen so zu einer wohngesunden Umgebung bei. Mit der Nutzungsklasse 34 eignen sich die JOKA Designböden Sinero auch bestens für beanspruchte Objektbereiche.



Im letzten Jahr konnte das Unternehmen schon mit Gold glänzen, denn Vorbildcharakter haben auch die megawood Terrassendielen DELTA, die die W. & L. Jordan GmbH im Programm hat. Sie tragen bereits die Cradle to Cradle Gold-Zertifizierung. Dies ist das erste Produkt von megawood mit GFK Recyclingwerkstoff, dem ausrangierte Windkraft-Rotorblätter zugeführt werden. Damit erfüllt es den Anspruch an eine ökologische Kreislaufwirtschaft nach der Cradle to Cradle-Philosophie. Bei der Produktion werden keine neuen Ressourcen benötigt. Die GCC (German Compact Composite) Holzwerkstoff-Produkte durchlaufen dabei einen technischen Kreislauf, sodass aus ihnen immer wieder neue Produkte hergestellt werden. Dafür sorgt u. a. ein spezielles Rücknahmesystem, um die bereits hergestellten Produkte wieder in den Stoffkreislauf zurückzuführen. Die Zertifizierung des GCC-Werkstoffs erfolgte im August 2020. Damit werden dem Werkstoff vor allem die human- und ökotoxikologischen Unbedenklichkeiten aller Inhaltsstoffe auf globalem Qualitätsniveau bestätigt.

(lifePR) (