Cyberversicherung: Zuverlässiger Schutz gegen Gefahren im Internet für die Gesundheitsbranche

Ob beruflich oder privat – Cyberrisiken lauern inzwischen überall. Besonders Ärzte, Kliniken und Apotheken, die mit hochsensiblen Informationen umgehen, müssen sich deshalb absichern. Neben sicheren IT-Systemen und -Netzen gehören dazu auch entsprechende Versicherungen.Mit der zunehmenden Digitalisierung steigen auch die Gefahren durch das Internet. Gestohlene Passwörter, gehackte Accounts oder der Diebstahl sensibler Daten sind dabei nur einige der kriminellen Aktivitäten, denen Unternehmen genauso ausgesetzt sind wie Privatpersonen. Mitunter entstehen so immense Schäden mit teuren Folgen. Eine Cyberversicherung kann hier die nötige Sicherheit bieten.Die Police deckt Schäden ab, die durch Hackerangriffe und andere Internetrisiken entstehen. Sinnvoll ist die Versicherung dabei besonders für Unternehmen, die mit vertraulichen Daten arbeiten und von deren ständiger Verfügbarkeit abhängig sind. Dazu gehört vor allem das Gesundheitswesen. Denn gerade Ärzte, Apotheken und Kliniken gehen täglich mich sensiblen Daten um, die schon von Gesetzes wegen besonders geschützt werden müssen.Wer vertrauliche Angaben von Patienten ohne deren Einwilligung öffentlich macht – was bei einem Hackerangriff der Fall sein kann – muss sogar mit Freiheitsstrafen rechnen. Auch deshalb müssen Ärzte, Apotheken und Klinken besonders sichere Computersysteme haben. Andernfalls drohen hohe Strafen.Eine Cyberversicherung kann diese Kosten je nach Police abfangen und so vor durchaus vor dem finanziellen Ruin bewahren. So sichert sie beispielsweise gegen Schadenersatzforderungen von Patienten wegen Datenmissbrauch sowie wirtschaftliche Schäden und die Kosten der Datenwiederherstellung ab.Je nach Versicherung bietet der Cyberschutz auch Serviceleistungen wie etwa eine anwaltliche Unterstützung oder Zugang zu IT-Experten zur Analyse, Beweissicherung und Schadenbegrenzung.Suchen Sie weitere Informationen oder wünschen sich eine Beratung zum Thema Cyberrisiken und -versicherungen? Dann besuchen Sie h ttps://www.wundk.com.