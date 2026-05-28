Neues Monitoring zum KiQuTG: messbare Fortschritte in der Kita-Qualität

Sechs Jahre nach Einführung des Kita-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (KiQuTG) sind messbare Fortschritte in zentralen Qualitätsindikatoren der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) sichtbar. Das zeigen die Monitoring-Ergebnisse, die das Deutsche Jugendinstitut DJI und der Forschungsverbund DJI/TU Dortmund im ERiK-Forschungsbericht V vorlegen.



Insgesamt dokumentiert der Forschungsbericht Veränderungen in zentralen Strukturmerkmalen der FBBE sowie bestehende regionale Unterschiede. Während in Westdeutschland der Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen weiterhin hoch ist, zeigen die Daten für Ostdeutschland rückläufige Kinderzahlen, durch die sich personelle Rahmenbedingungen verändern.



Der Bericht legt zum dritten Mal Ergebnisse der ERiK-Surveys sowie zum fünften Mal Befunde aus der KiBS-Elternbefragung, amtlichen Daten und aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik vor. Nach Einleitung und Methodenkapitel stehen die Analysen zu den zehn Handlungsfeldern des KiQuTG im Mittelpunkt. Kapitel zur Befreiung von Elternbeiträgen und ein Fazit bilden den Abschluss.



Die methodischen Aspekte sowie alle Hintergrundinformationen des ERiK V-Surveys stehen in einem separaten Methodological Report zur Verfügung. Beide Berichte sowie frühere ERiK-Surveys können als digitale Ausgaben kostenfrei bei wbv.de/shop heruntergeladen werden. Die Printausgaben sind im Buchhandel sowie bei wbv.de erhältlich.



Forschungsprojekt ERiK



ERiK ist eine bundesweite Studie, die datenbasierte Erkenntnisse zur Qualität der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) in Deutschland bereitstellt. Sie umfasst regelmäßige Befragungen von Eltern, Leitungen von Kindertageseinrichtungen, pädagogischem Personal, Kindertagespflegepersonen, Jugendämtern sowie Trägern von Kindertageseinrichtungen. Entlang der zehn Handlungsfelder des KiQuTG werden Daten zu Bedarfen, zur Personalsituation, aber auch zu Themen wie Gesundheit von Kindern, sprachlicher Bildung oder dem Thema „Raum in der Kindertagesbetreuung“ analysiert. Die ersten Erhebungen wurden 2020 vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) durchgeführt, gefolgt von weiteren Befragungen in den Jahren 2022 und 2024 gemeinsam mit dem Forschungsverbund DJI/TU Dortmund.



Herausgeber

Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) ist eines der größten sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitute Europas. Seit 60 Jahren forschen die Mitarbeitenden zu Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und Familien, beraten Bund, Länder und Gemeinden und liefern wertvolle Impulse für die Praxis. Der Forschungsverbund DJI/TU Dortmund ist eine Forschungseinrichtung an der Technischen Universität Dortmund und wurde 2002 gegründet, um Forschungs- und Entwicklungsprojekte durchzuführen sowie Politik und Fachpraxis auf allen föderalen Ebenen zu beraten.



Sina Fackler, Melanie Böwing-Schmalenbrock, Christine Bopp, Franz Classe, Christiane Meiner-Teubner, Bernhard Kalicki, Susanne Kuger (Hg.)



ERiK-Forschungsbericht V



Befunde des indikatorengestützten Monitorings zum KiQuTG

2026, 350 Seiten

digitale Ausgabe Open Access – DOI 10.3278/9783763979622

Printausgabe 62,90 Euro – ISBN 9783763979615



ERiK-Methodological Report V

Design and Implementation of the ERiK-Surveys 2024

2026, 47 Seiten

digitale Ausgabe Open Access – DOI 10.3278/9783763979974

Printausgabe 59,90 Euro – ISBN 9783763979967

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