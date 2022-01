Neuer kostenloser ETF-Leitfaden des VZ VermögensZentrums

Das VZ VermögensZentrum möchte einen Beitrag dazu leisten, die Kenntnisse der Bevölkerung in Sachen ETFs zu erweitern und Anlegern eine Entscheidungshilfe geben. Zu diesem Zweck hat der Vermögensverwalter den Leitfaden "Erfolgreich Geld anlegen mit ETFs" entwickelt. Er kann ab sofort unentgeltlich online über www.vzde.com/vznews oder telefonisch unter 089 288 11 70 bestellt werden. Auch die Kosten für Porto und Verpackung übernimmt das VZ."Wir verschenken unseren neuen ETF-Leitfaden, um möglichst vielen Menschen fundiertes Wissen über dieses interessante Anlageinstrument zu vermitteln", sagt der Leiter des VZ Deutschlands, Tom Friess.Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) spielen bei der Geldanlage eine zunehmend wichtige Rolle. Sie ermöglichen es, einfach, kostengünstig und breit gestreut an den Kapitalmärkten zu investieren. Doch die Auswahl an ETFs ist groß und sie wächst ständig weiter. Auch das Angebot an Indizes, die ETFs abbilden, nimmt laufend zu. Zudem gibt es unterschiedliche Arten von ETFs. Für Anleger wird es deshalb immer schwerer herauszufinden, welche ETFs für sie passend sind und wie sie für sich eine erfolgreiche Anlagestrategie mit ETFs entwickeln können.Im ETF-Leitfaden "Erfolgreich Geld anlegen mit ETFs" wird zum Beispiel erklärt, was ETFs von aktiven Fonds unterscheidet, worauf Anleger bei der Auswahl von ETFs achten müssen, wie sie ihren Anlageprozess definieren, wie sie einen geeigneten Index auswählen, wie sie die Gebühren vergleichen und wie sie all diese wertvollen Informationen beschaffen können. Abgerundet wird das Ganze durch zwei Fallbeispiele: einem ETF-Portfolio für Anleger mit mittlerer Risikotoleranz und einem beispielhaften ETF-Sparplan."Mit unserem ETF-Leitfaden wollen wir mehr Menschen das nötige Wissen vermitteln, um am Kapitalmarkt zu investieren. Angesichts von Nullzinsen und hoher Inflation führt daran kein Weg mehr vorbei, wenn das eigene Vermögen vermehrt oder auch nur im Wert erhalten werden soll", so Friess.Weitere Informationen über die Dienstleistungen des VZ finden Sie im Merkblatt " Was wir für Sie tun können " (erhältlich unter vzde.com/merkblatt ).