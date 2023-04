"Gut vorbereitet in den Ruhestand": Neuer Leitfaden des VZ VermögensZentrums

Das VZ VermögensZentrum unterstützt Erwerbstätige dabei, sich optimal auf ihren Ruhestand vorzubereiten. Es kommt dabei darauf an, frühzeitig die richtigen Weichen zu stellen, um auch im Alter noch ein Leben in Wohlstand führen zu können. Mit dem neuen Leitfaden "Gut vorbereitet in den Ruhestand" leistet das VZ VermögensZentrum Hilfestellung."Es ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, das Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig die persönliche Ruhestandsplanung heutzutage für jeden einzelnen ist", betont der CEO des VZ VermögensZentrums in Deutschland, Tom Friess. In der Schweiz, dem Herkunftsland des VZ, ist es seit langem üblich, das Thema Ruhestand frühzeitig anzugehen – spätestens mit 50! – und sich bei der Planung und der Umsetzung professionell unterstützen zu lassen.In dem 64-seitigen Leitfaden werden alle Schritte leicht verständlich und für jeden nachvollziehbar beschrieben: zum Beispiel welche Unterlagen notwendig sind, um die Einkünfte und Ausgaben im Ruhestand sowie das Vermögen zu ermitteln, oder der wie die eigene Rentenlücke berechnet wird und wie sich diese dauerhaft schließen lässt.Tom Friess: "Nur wenn Sie Ihren Ruhestand vernünftig planen, werden Sie Ihren dritten Lebensabschnitt in Wohlstand verbringen und ohne finanzielle Sorgen genießen können."Darüber hinaus gibt der Leitfaden Empfehlungen, wie sich die Steuern im Ruhestand optimieren lassen und was man zusätzlich tun kann, um früher in Rente zu gehen als gesetzlich vorgesehen. Den Abschluss machen Tipps und Hinweise, die die Umsetzung der Ruhestandsplanung erleichtern.Für den Leitfaden haben ausgewiesene Experten die wichtigsten Informationen aus ihrer langjährigen Beratungspraxis zusammengetragen. "Niemand hat so viel Erfahrung in Ruhestandsfragen wie die Beraterinnen und Berater des VZ VermögensZentrums", sagt Tom Friess. "Jedes Jahr unterstützen wir Tausende bei der finanziellen Planung ihres Ruhestands und beraten sie unabhängig bei Fragen zu Rente, Geldanlagen, Immobilien, Steuern und Nachlass."Interessenten können den Leitfaden ab sofort zum Preis von 7 Euro (zzgl. 3 Euro für den Versand) online über www.vzde.com/vznews oder telefonisch unter 089 288 11 70 bestellen.Weitere Informationen über die Ruhestandsplanung des VZ finden Sie hier: