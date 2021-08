Loden: kompakte Lifestyle-Cargo-Räder mit E-Antrieb

Ausgezeichnetes Design der RäderDie eigenständige Rahmenform von Loden ist so durchdacht wie praktisch. Der tiefe Schwerpunkt erlaubt es, vorn größere Gepäckkörbe zu befestigen, ohne dass die Stabilität oder die Steuerung der Räder beeinträchtigt werden. Somit stehen die Loden-Räder für die perfekte Balance zwischen Größe, Flexibilität sowie Leistung. Das kommt nicht nur bei den Kunden gut an. Für Design und Kompaktheit der Räder erhielt Loden 2019 den Eurobike Award.Henning Voss, Geschäftsführer von Voss Spezial-Rad, erklärt: „Das eigenständige Design mit den verschiedenen Radgrößen stabilisiert das 173 cm lange Fahrrad sehr gut. Durch die kompakte Form lässt es sich ebenso gut fahren wie ein 28“-Fahrrad. Wer von einem normalen Rad auf dieses Lifestyle-Cargobike umsteigt, hat in der Regel keinerlei Umgewöhnungsschwierigkeiten. Das heißt: Jeder kann sofort losfahren und Lasten transportieren.“„One Size Fits All“ - für jede Körpergröße geeignetDie Räder von Loden sind trotz der Standardlänge für fast jede Körpergröße geeignet. Das liegt unter anderem am Satori-Vorbau. Mit diesem lassen sich Höhe und Winkel des Lenkers großzügig individuell anpassen. Zusätzlich unterstützt die Bauweise des Rahmens die Philosophie „One Size Fits All“.Multifunktionalität durch GepäckplattformenLoden bietet ein Höchstmaß an Flexibilität. Kunden können Ihre Fahrräder mit eigens für dieses Rad konstruierten Gepäckplattformen oder Körben ausstatten. So lässt sich das Cargobike für die Anforderungen der verschiedenen Einsatzbereiche optimieren. Diese Multifunktionalität ist eine der wichtigsten Besonderheiten, mit dem die Cargobikes am Markt punkten.Henning Voss erläutert: „Das besondere Design und die vielen Optionen bei der Lastenverteilung sind große Pluspunkte der Räder von Loden. In den USA sind sie bereits der Renner. Ich bin sicher, dass diese Elektro-Lastenräder auch in Deutschland immer mehr Käufer finden werden. Speziell in Städten sind sie eine erstklassige Alternative zum Auto. Dank des Antriebs erlauben sie aber auch den Transport auf längeren Strecken, was auf dem Land an Bedeutung gewinnt. Die Räder sind ideal, um damit einzukaufen, den Nachwuchs zum Kindergarten zu bringen oder schwere Gegenstände zu transportieren. Das modulare Gepäcksystem erlaubt insgesamt bis zu drei robuste Aluminiumkörbe am vorderen und am hinteren Gepäckträger.“Loden: Lastenräder mit Power und hochwertiger AusstattungDamit der Transport nicht zur schweißtreibenden Arbeit wird, sind die Lastenräder von Loden mit einem starken Elektromotor ausgestattet. Der Shimano-Motor 6100 bringt die Energie mit einem Drehmoment von 60 Nm auf den Asphalt und bewegt das 26 kg leichte Gefährt aus stabilem Alurahmen mit Tretunterstützung spielend leicht mit bis zu 25 km/h. Der Akku liefert 504 Wh und ermöglicht eine Reichweite von ca. 170 km.Die hochwertige Ausstattung setzt sich bei den weiteren Komponenten fort. Loden nutzt für Bremsen, Reifen und Anbauten Markenprodukte von Shimano, Schwalbe und Satori. Das Gesamtpaket ist auf Langlebigkeit, Komfort, Stabilität ausgerichtet. Ausführliche Informationen bietet die deutsche Webseite der Marke unter https://www.loden-bike.de Elektro-Lastenräder von Loden einfach leasenLastenräder sind eine klimafreundliche Alternative zu Autos und anderen Gefährten. Loden Bikes unterstützt Arbeitgeber, die Ihren Angestellten das Leasen von Rädern ermöglichen. Dazu arbeitet das Unternehmen mit verschiedenen Leasingpartnern zusammen und bietet darüber hinaus individuelle Lösungen. Das Leasing über Arbeitgeber spiegelt das Selbstverständnis des Unternehmens wider, das mit seinen Elektro-Lastenrädern seit 2019 Komfort und Umweltverträglichkeit vereint und zu einem praktischen und alltagstauglichen Lifestyle-Produkt weiterentwickelt hat.