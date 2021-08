Headkayse ONE: sicherer und innovativer Fahrradhelm

Innovatives Material bietet besseren SchutzHedkayse hat 2016 mit der Entwicklung seines innovativen Helmkonzepts begonnen. Das Geheimnis hinter der besonderen Ausstattung ist das ungewöhnlicher Material. Unter dem Namen Enkayse hat das Unternehmen einen Multi-Impact-Spezialschaumstoff entwickelt. Dieser fängt Stöße besser auf als das Material von herkömmlichen Fahrradhelmen.Henning Voss, Geschäftsführer von Voss Spezial-Rad, erklärt die Wirkung: „Herkömmliche Helme bestehen im Inneren überwiegend aus EPS, einem verfestigten Kunststoffschaum. Bei Stürzen und dem dabei entstehenden Druck auf das Material können Mikrorisse entstehen. Der Helm verliert dadurch an Schutzleistung. Der Vorteil der Hedkayse-Helme ist das Abfedern von solchen Einwirkungen. Selbst nach rund zehn Stößen verliert das Material nichts von seiner Stabilität und bietet damit eine vollständige Schutzleistung, während andere Helme bei ähnlicher Einwirkung bereits rund 66 Prozent weniger schützen. Im Falle eines Sturzes hat dies laut Hersteller einen erheblichen Einfluss auf das Verletzungsrisiko. Wir bieten auf diese besondere Stabilität unserer Fahrradhelme zwei Jahre Garantie.“Hedkayse: Der Helm passt sich der Kopfgröße an und ist faltbarHenning Voss hebt einen weiteren Vorteil der Helme hervor: „Unsere Fahrradhelme von Hedkayse stehen für One-size-fits-all. Da das Material auf Körperwärme reagiert, schmiegt es sich nach wenigen Minuten an die individuelle Kopfform an. Mit dem patentierten Haltesystem X-Strap lässt sich der Helm darüber hinaus perfekt individuell anpassen. Die Hedkayse-Helme passen somit allen Fahrradfahrenden mit einer Kopfgröße zwischen 49 und 62,5 cm.“Der patentierte Kinnriemenverschluss lässt sich blitzschnell einstellen auch binnen einer Sekunde mit nur einer Hand wieder öffnen. Nach dem Tragen lässt sich der Fahrradhelm zudem platzsparend um fast 50 Prozent der Originalgröße zusammenfalten. Diese Wrap-Strap-Technologie ist besonders attraktiv, um den Hedkayse zwischen zwei Fahrten in einer Tasche unterzubringen.Helme mit individuellem Design möglichHedkayse bietet den Fahrradhelm ONE in einer großen Auswahl an. Die Muster und Farben der mehr als 16 Designs reichen vom klassischen Schwarz (ONE Black) über blaue Rosenmuster (ONE Blue Rose) und Camouflage (ONE Camo) bis zu stylischen Flammen (ONE Flames) und Streifenmuster (ONE Stripes). Zusätzlich bietet der Hersteller den Kunden einen einmaligen Service an: Jeder kann seinen Helm auf Wunsch selbst designen. Bereits ab einer Bestellmenge von vier Exemplaren können Unternehmen, Vereine, Freizeitradsportgruppen oder Privatkunden sich Fahrradhelme nach eigenen Vorgaben ohne Aufpreis anfertigen lassen. Hedkayse ermöglicht so den Fahrradfans, den Kopfschutz für ein Statement oder als Werbeträger zu nutzen.Helme von Hedkayse stehen für Innovation und SicherheitDas Unternehmen Hedkayse produziert seine Fahrradhelme seit 2016. Das Modell Hedkayse ONE ist nach Meinung des Unternehmens einer der sichersten Fahrradhelme auf dem Markt. Seit der Gründung forscht der Hersteller an innovativen Technologien, mit denen es den wichtigen Kopfschutz für Fahrradfahrer, aber auch für Skater, Inliner und andere Freizeitsportler sicherer und komfortabler machen kann. Alle Helme produziert das Unternehmen in Großbritannien. Die Produkte unterliegen strengen Qualitätskontrollen und erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen. Der deutsche Webshop der Marke ist unter der Adresse https://www.hedkayse.de erreichbar. Die Lieferungen erfolgen aus dem Lager in Deutschland.