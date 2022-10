Energie sparen und Heizkosten senken mit Vorwerk® Teppichböden

Fast drei Viertel der Energie, die ein durchschnittlicher Haushalt verbraucht, werden zum Heizen verwendet. Vorwerk® Teppiche wirken isolierend, reduzieren den Wärmeverlust und damit die Heizkosten.

Dass Heizen viel Energie und Geld kostet, weiß man. Fast drei Viertel der durchschnittlich verbrauchten Energie im Haushalt wird für das Heizen aufgewendet. Gut zu wissen, dass Teppichböden helfen können, Energie und damit Kosten zu sparen.



Die hochwertigen Vorwerk® Teppichböden spielen dabei eine entscheidende Rolle. Denn ein großer Teil der Heizenergie geht durch den Boden verloren. Vorwerk® Teppiche hingegen reduzieren nachweislich den Verlust, indem sie durch speziell gefertigte Oberflächen stark Wärme dämmend sind und sogar bis zu zehn Prozent der Wärme speichern. So bleibt die Raumtemperatur länger erhalten.



Untersuchungen haben ergeben, dass in einem mit Teppichboden ausgelegten Raum die Temperatur aufgrund der Fußwärme um etwa zwei Grad höher empfunden wird als in einem Raum mit einem anderen Bodenbelag. Das heißt: Wer Teppichboden verlegt, kann die Heizung entsprechend niedriger stellen - ohne einen Unterschied zu spüren. Der fällt erst positiv bei der Heizkostenabrechnung auf: Jedes Grad weniger in der Wohnung kann eine Heizkostenersparnis von etwa sechs Prozent bedeuten.



VORWERK® Teppichböden reduzieren den Wärmeverlust über den Boden.



Über den Fußboden geht ein Großteil der Wärme im Raum verloren. Mit einem Teppichboden lässt sich dieser Wärmeverlust abfangen, zumal er eine bis zu zehnmal höhere Isolationswirkung gegenüber nicht textilen Bodenbelägen bietet. Zudem kann ein Teppichboden bis zu zehn Prozent der Wärme speichern und so die Temperatur im Raum stabil halten. Dadurch, dass auch unsere Füße den Teppichboden rund zwei Grad wärmer empfinden als beispielsweise ein Fliesen- oder Steinbelag, kann die Heiztemperatur letztlich nach unten reguliert werden.



VORWERK® Teppichböden wirken wie ein Wärmeisolator.



Teppichböden haben die Eigenschaft, Luft zwischen den feinen Fasern zu speichern. Dies sorgt nicht nur für ein weiches und angenehmes Gehgefühl, auch wird hiermit eine wärmende Eigenschaft erzielt. Dies ist vergleichbar mit dem Tragen einer Winterjacke mit Daunenfüllung, auch hier sorgt die eingeschlossene Luft für eine wohlige Wärme. Der Unterschied bei einem Teppich ist einzig die Berührungsstelle zum menschlichen Körper. Der Bodenbelag wird mit den Füßen betreten, wodurch sich der gesamte Körper auf die gefühlte Temperatur einstellt.



VORWERK® Teppichböden schaffen ein behagliches Wohnklima.



Die individuelle Wahrnehmung behaglicher Wärme ist zwar von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich und wird von der möglichst gleichmäßigen Temperaturverteilung im Raum beeinflusst. Der Temperaturunterschied zwischen der Raumluft und dem Fußboden sollte 2 3 C nicht überschreiten. Kalte Fußböden verursachen ansonsten bei Personen, die sich im Raum aufhalten, eine höhere Wärmeabstrahlung, was sich als unangenehmer “Zug” oder direkt in Form von kalten Füßen bemerkbar macht. Teppichboden reduziert, aufgrund seiner textilen Struktur und seinen isolierenden Eigenschaften, die Wärmeabstrahlung und beeinflusst damit spürbar das Behaglichkeitsgefühl gegenüber Räumen ohne Teppichboden.



VORWERK® Teppichböden schaffen ein behagliches Wohnklima.



Die individuelle Wahrnehmung behaglicher Wärme ist zwar von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich und wird von der möglichst gleichmäßigen Temperaturverteilung im Raum beeinflusst. Der Temperaturunterschied zwischen der Raumluft und dem Fußboden sollte 2 3 C nicht überschreiten. Kalte Fußböden verursachen ansonsten bei Personen, die sich im Raum aufhalten, eine höhere Wärmeabstrahlung, was sich als unangenehmer “Zug” oder direkt in Form von kalten Füßen bemerkbar macht. Teppichboden reduziert, aufgrund seiner textilen Struktur und seinen isolierenden Eigenschaften, die Wärmeabstrahlung und beeinflusst damit spürbar das Behaglichkeitsgefühl gegenüber Räumen ohne Teppichboden.



Warme Füße durch VORWERK® Teppichboden.



Mit welchem Bein Sie morgens aus dem Bett kommen, ist eher nebensächlich Hauptsache, sie treten auf das richtige Material. Mit Teppichböden in der Wohnung laufen Sie keine Gefahr, kalte Füße zu bekommen. Das gilt vor allem, wenn Sie gerne barfuß laufen. Mit Fliesen, Laminat und Parkett brauchen Sie schon eine Fußbodenheizung, um an kalten Tagen auf einem komfortablen Untergrund laufen zu können ein Teppichboden bietet schon von Natur aus Fußwärme. Das lässt sich sogar messen: Untersuchungen haben ergeben, dass die gefühlte Temperatur in Räumen, die mit Teppichboden ausgelegt sind, etwa 2 Grad höher ist als in Räumen mit anderen Fußböden.



Eine Auswahl an Farben und Oberflächen, die keine Wünsche offen lässt



Mit den beiden Wohnkollektionen Best of Living und Passion bietet Vorwerk® flooring eine riesige Auswahl von mehr als 500 unterschiedlichen Farben und Oberflächen an und hält so für jeden Einrichtungsstil eine Lösung bereit. Als Highlights sind die farbenfrohe Modena, die ausdrucksvolle Lyrica oder die elegante Viola zu nennen.



Es sind auch Qualitäten wie die softe Mira und die hochwertige Safira vorhanden, die beide mit ihrer weichen Haptik einen aktuellen Trend aufgreifen. Wer festere Oberflächen bevorzugt, findet Schlingen mit feiner Noppe (wie z.B. Parma) oder mit grober Noppe in Berber-Optik (wie Rustica) im Sortiment. Klassische Melangeveloure und die durch den Nadelversatz entstandenen Cross-over-Qualitäten sind als klein- und fein-gemusterte Oberflächen verfügbar. Für jede dieser und aller anderen Qualitäten wurde eine speziell auf die Struktur und Haptik des jeweiligen Produktes abgestimmte Farbpalette entwickelt, die den Teppichböden stets eine optimale Wirkung verleiht.