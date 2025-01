Musik - eine universelle Sprache, die alle verstehen

Jetzt wird der Startknopf gedrückt. militaermusikradio.de heißt ein neuer Sender mit Musik und Textbeiträgen, mit dem der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. kooperiert. Volksbund-Generalsekretär Dirk Backen hat diese Partnerschaft mit initiiert: „Militärmusik bringt uns zusammen und stärkt damit unsere gemeinsamen Werte. Es ist die universelle Sprache, die alle verstehen, egal wo sie herkommen. Musik geht nicht nur in die Ohren, sondern oft auch ins Herz …” beschreibt er seine Motivation.Bei militaermusikradio.de trifft der Volksbund auf einen guten Freund: Christoph Scheibling ist mitverantwortlich für das Musikprogramm. Der Kapellmeister und Offizier leitete zehn Jahre lang das Musikkorps der Bundeswehr in Siegburg und war damit auch für den musikalischen Rahmen am Volkstrauertag im Bundestag zuständig. Auch Projekte wie Benefizveranstaltungen und ein Streaming-Konzert in Zeiten der Pandemie realisierte er zusammen mit dem Volksbund. Für das 100-Jahre-Jubiläum des Volksbund komponierte er ein großes Musikstück. Heute ist Scheibling stellvertretender und designierter Leiter beim Militärmusikdienst und im Zentrum Militärmusik der Bundeswehr.Ein win-win-Situation für beide Partner: Die Gedenkveranstaltungen des Volksbundes sind ohne Militärmusik kaum vorstellbar. Ob in Nordafrika oder im Baltikum, ob mit vollem Orchester oder in kleineren Besetzungen: Militärmusik und Volksbund passen einfach gut zusammen. Nun kann der Volksbund seine Arbeit einem größeren Publikum vorstellen und erhält einen Teil der Werbeeinahmen als Spenden.Das Programm des Radiosenders ist im Internet unterzu empfangen. Außerdem gibt es eine kostenfreie App in allen gängigen Stores. Von Marschmusik über symphonische Werke bis zu Filmmusiken wird alles zu hören sein, was die professionellen Ensembles der Bundeswehr spielen. Nachrichten, aber auch Informationen über wichtige Konzerte der Musikkorps ergänzen das Programm.