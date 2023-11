Kronprinzessin Victoria von Schweden spricht im Bundestag

„Es ist mir eine große Ehre, am deutschen Volkstrauertag für die Opfer von Gewalt und Krieg teilzunehmen“ so Kronprinzessin Victoria von Schweden. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge begrüßt die zukünftige Monarchin in diesem Jahr als Gedenkrednerin. Die Veranstaltung beginnt am 19.11. um 13.30 Uhr im Bundestag und wird live von der ARD übertragen.



Die deutsch-schwedischen Beziehungen, aber auch der Zusammenhalt in Europa werden Themen der zukünftigen Monarchin und studierten Politikwissenschaftlerin sein.



Kronprinzessin Victoria bereitet sich schon seit einigen Jahren engagiert auf ihre Aufgabe als Königin vor. Sie studierte an der katholischen Universität in Angers, Frankreich und der amerikanischen Universität Yale Politik und Geschichte; sie absolviert Praktika an der Schwedischen Botschaft und bei den Vereinten Nationen. In ihrer Abschlussarbeit thematisierte sie internationalen Friedensaufbau und Konfliktlösung. Auch einen militärischen Grundwehrdienst leistete sie. Frieden und Nachhaltigkeit sind ihr wichtige Anliegen. So wird Victoria künftig als Sonderbotschafterin für die UN-Nachhaltigkeitsziele aktiv sein.



Schweden wird eine neue Rolle auf der Weltbühne spielen



Die sich verändernde Rolle Schwedens auf der Weltbühne mitzugestalten, wird auch Victorias Aufgabe sein. In ihrer Gedenkrede wird es um die Geschichte, aber auch die kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder gehen, die bei vielen internationalen Fragen eng kooperieren.



Die gemeinsamen, demokratisch-freiheitliche Werte in einem vereinten und friedlichen Europa nach der tiefen Zäsur des Angriffskrieges gegen die Ukraine dürften ebenfalls Thema werden. Schweden hatte gemeinsam mit seinem Nachbarland Finnland die Aufnahme in die NATO beantragt. Ende November soll Schweden als 32. Mitgliedsland in das Verteidigungsbündnis aufgenommen werden.



Eine Ehre für den Volksbund



Volksbund-Präsident Wolfgang Schneiderhan bezeichnete die Zusage von Kronprinzessin Victoria für die Gedenkstunde im Bundestag als große Ehre für den Volksbund: „Wir freuen uns sehr, dass die Kronprinzessin bei unserer Feierstunde – wenn die Volksbund-Arbeit die größte öffentliche Aufmerksamkeit genießt – sprechen wird.“