VOGLAUER: V-Rock

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH

Voglauer seit 1932...



Wir machen es wie die Bäume.

Wir vertrauen unseren Wurzeln.



Voglauer wächst weit verzweigt in die Zukunft, ist widerstandsfähig und hat Bestand. Als kleine Tischlerei befindet sich der Drei-Mann-Betrieb zunächst im Voglauer Mühlhäusl im malerischen Abtenau im Lammertal. Von da an wächst das Unternehmen. Nach entbehrungsreichen Kriegsjahren gründen Sebastian und Markus Gschwandtner und David Zwilling 1956 eine Gesellschaft. Sie ahnen nicht, dass sie damit den Grundstein für einen der bedeutendsten österreichischen Möbelproduzenten legen. Auch heute ist Voglauer nach wie vor ein Familienunternehmen – das immer noch im heimatlichen Abtenau produziert. Und das trotz 75 Prozent Exportanteil.



Die natürlichen Landhausmöbel sind beim Endverbraucher ebenso gefragt wie bei großen Hotelketten, weshalb bereits in den Achtzigerjahren die Unterteilung in zwei Geschäftsbereiche erfolgt: Voglauer Naturholzmöbel sowie Voglauer hotel concept.



Für manche ist Green Management ein Schlagwort der Stunde. Für uns ist es eine Lebenseinstellung.

Wir erzeugen Strom aus eigener Wasserkraft, wir verzichten auf Klimaanlagen durch ein spezielles Nacht-Lüftungssystem. Wir verwenden ausschließlich Naturöle, Wasserlacke und Beizen und recyceln sie anschließend, 95 Prozent unserer Holzabfälle können wir thermisch verwerten. Um CO2 zu reduzieren, bieten wir für unsere Mitarbeiter eigene Shuttle-Busse an. Und nicht zuletzt tragen wir Sorge, dass das Holz für alle unsere Möbel aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Im Gegensatz zu anderen Rohstoffen wird natürlich nachwachsendes Holz stets verfügbar sein. Für jedes liebevoll gefertigte Designerstück in den Wohnzimmern unserer Kunden wächst unter Garantie ein neuer Baum nach. Ein Beweis für unser grünes und soziales handeln sind vielfältige Auszeichnungen, die wir erhalten haben, wie das Umweltzeichen, Design und Innovationspreise sowie Awards für das Engagemnet für unsere Mitarbeiter.

