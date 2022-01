Naturholzmöbel von Voglauer unterstützen einen gesunden Schlaf

Die ebenso archaischen wie urbanen Naturholzmöbel von Voglauer schaffen die Voraussetzung für gesundes Wohnen und erholsamen Schlaf

Etwa ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch schlafend. Umso wichtiger Bett und Raumklima so zu gestalten, dass der Schlaf auch gut und gesund ist. „Viele legen bereits großen Wert auf eine hochwertigen Unterlage im Bett“, ist die Erfahrung von Voglauer. „Unterschätzt wird hingegen allzu oft, welchen Einfluss die weitere Einrichtung des Schlafszimmers auf eine erholsame Nachtruhe hat.“ In seinen massiven Naturholzmöbeln fängt das traditionsbewusste Familienunternehmen die wohltuende Atmosphäre des Waldes ein. Behaglich, urig und modern zugleich unterstützen die Schlafzimmerkollektionen einen gesunden Schlaf ohne die Raumluft zu belasten.



Archaisch, ursprünglich, urban

Massive Naturholzmöbel schaffen ein wohlig warmes und behagliches Wohnumfeld und wirken sich auch positiv auf den Schlaf aus. Voglauer nutzt für seine Möbelkollektionen nicht nur die herausragenden Eigenschaften von Holz, sondern sorgt durch den Einklang von Handwerk und Natur auch für den bewussten Umgang mit den Ressourcen der Erde.



So besticht die Schalfzimmerserie V-Alpin Sleeping in Altholzeiche durch den spannenden Kontrast zwischen dem besonderen Material und der modernen, puristischen Formensprache. Die Optik erinnert an alte Stadl’n und versetzt das Ambiente in einen alpinen Kontext. Jede Maserung ist individuell gewachsen und in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt, erzählt das Altholz seine ganz eigene Geschichte.



In der Reihe V-Montana sleeping ist jedes Möbelstück ein Unikat – in der ursprünglichsten möglichen Bearbeitung und dem einzigartigen Spaltholzdesign. Die Serie V-Vaganto überrascht mit natürlicher Extravaganz, bei der ausgeklügelte Handwerksdetails jedes einzelne designstarke Möbel abrunden.



Allen Schlafzimmermöbeln von Voglauer gemeinsam ist die individuelle Innenausstattung der Kleiderschränke, die viel praktischen Stauraum bietet. Für maximalen Komfort lassen die Schranktüren sich denkbar weit auffalten; unzählige Zusatzfeatures machen das Innenleben der Schränke zum Erlebnis. Für zusätzliche Akzente sorgt die Verbindung der Naturhölzer mit Merinowolle oder mit Quarzglas.



Damit die natürlichen Oberflächen besonders gut zum Ausdruck kommen, werden sie bei Voglauer mit einem speziellen Oberflächensortiment behandelt. Ebenfalls aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, schafft die Kombination aus Hartöl und Wachs auf pflanzlicher Basis die Voraussetzung für gesundes Wohnen und Schlafen.