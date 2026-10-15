Heinrich Rosier erhält „Executive Circle Award 2026“ für sein Lebenswerk
Fachmedium „kfz-betrieb“ hat die Auszeichnung beim Executive Circle vergeben, dem Forum für die größten Autohändler Deutschlands
Das Unternehmen von Heinrich Rosier wurde am 28. Februar 1927 gegründet. In die Selbstständigkeit startete der Großvater seinerzeit, indem er Autos gegen Geld verlieh. Auf die Autovermietung folgte eine Tankstelle mit Werkstatt. Zunächst verkaufte man dort Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz. Der erste Händlervertrag wurde jedoch nicht mit dem Stern, sondern 1932 mit Auto-Union abgeschlossen. Erst vier Jahre später kam die offizielle Vertretung für die Daimler-Benz AG hinzu. Damit gehörte das Autohaus zu den ersten deutschen Mehrmarkenhändlern und griff einem Trend vor, der erst viele Jahrzehnte später den Markenhandel in ganz Deutschland erfassen sollte.
2007 vermarktete die Rosier-Gruppe 14 Fabrikate an 21 Standorten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. 2009 zogen sich Heinrich Rosiers Vater und dessen Bruder aus dem operativen Geschäft zurück. Der Preisträger verantwortete zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahren die einzelnen Holding-Gesellschaften des Familienunternehmens. 2011 gehörte die Autohausgruppe zu den zehn größten Mercedes-Benz-Händlern in Deutschland. Mit 1.300 Mitarbeitenden setzte Rosier jährlich rund 500 Millionen Euro um.
Zum 1. Oktober 2026 wurden acht Betriebe der ehemaligen Mercedes-Benz-Niederlassung Hannover Teil der Rosier-Gruppe. In den vergangenen Jahrzehnten hat der Preisträger seine Autohausgruppe trotz einschneidender Ereignisse äußerst erfolgreich weiterentwickelt. Allein in den vergangenen rund zehn Jahren verdoppelte sich der Umsatz von 500 Millionen auf über eine Milliarde Euro.
Heinrich Rosier versteht sein Unternehmen mittlerweile nicht mehr als reine Autohandelsgruppe, sondern als vielseitigen Mobilitätspartner, der seinen Kunden eine umfassende Angebotspalette samt dazugehöriger Dienstleistungen anbieten kann. Zudem engagiert sich der Preisträger in seiner Heimatstadt und darüber hinaus. Unter anderem war er Schirmherr der Aids-Gala auf Sylt. Von 2006 bis 2014 war er ehrenamtlicher Cheforganisator des Stadtfestes Menden à la Carte, das jährlich Tausende Besucher in die Hönnestadt lockte. Daneben übernimmt er weitere Schirmherrschaften für soziale Einrichtungen.
Der Preisträger sagte nach der Auszeichnung: „Ohne meinen Partner und Freund Marc Heinen hätte ich das nicht geschafft. Zusammen mit meinem Sohn Paul und der ganzen Geschäftsleitung sind wir ein sehr bodenständiges Team. Wir haben viel eigenes Kapital und konnten deshalb auch zuletzt so stark expandieren. Ich bin 63 – und wenn ich meinen Sohn jetzt nicht hier an meiner Seite hätte, hätte ich schon längst keine Lust mehr. Aber er hat richtig Bock, das alles zu machen, und deshalb macht es auch mir Riesenspaß. Wir sind ein Familienbetrieb. Das ist meine Motivation und deshalb werde ich auch nicht mit 67 in Rente gehen.“
»kfz-betrieb«-Chefredakteur Wolfgang Michel kommentiert die Auszeichnung mit den Worten: „Ich habe den Preisträger nie als Lautsprecher erlebt, der sich stets in den Mittelpunkt stellt. Vielmehr ist er ein exzellenter Stratege, der sein Unternehmen mit ruhiger Hand und großem Sachverstand stetig weiterentwickelt. Auch wenn der Wind aus verschiedenen Richtungen weht, steht er wie ein Fels fest in der Brandung und verliert nie die Bodenhaftung.“
Einen ausführlichen Bericht über das Lebenswerk von Heinrich Rosier sowie zur Verleihung des Executive Circle Awards 2024 finden Sie hier - https://www.kfz-betrieb.vogel.de/executive-circle-award-2026-geht-an-heinrich-rosier-a-7d39822c2afb9cb7e380d9b76b032b84/
Über „kfz-betrieb“
Mit dem Executive Circle Award würdigt die Redaktion des „kfz-betrieb“ seit nunmehr zwölf Jahren das herausragende Lebenswerk eines großen Automobilhändlers in Deutschland. Der Executive Circle ist ein exklusives Veranstaltungsformat, bei dem Händler aus der obersten Führungsebene großer Autohausgruppen jährlich in Würzburg zusammentreffen.