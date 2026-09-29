Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1074516

Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Max-Planck-Str. 7/9 97082 Würzburg, Deutschland http://www.vogel.de
Ansprechpartner:in Herr Tim Bartl +49 160 96923786
Logo der Firma Vogel Communications Group GmbH & Co. KG

Bremsanlagen verstehen, diagnostizieren und sicher prüfen

Mit „Expertenwissen Bremsentechnik“ veröffentlicht Vogel Professional Education ein neues Fachbuch für die technische Aus- und Weiterbildung sowie die Werkstattpraxis.

(lifePR) (Würzburg, )
Inhaltlich bietet die Publikation einen systematischen Überblick über Aufbau, Funktion und Zusammenspiel moderner Bremsanlagen in Pkw und Nutzfahrzeugen. Behandelt werden sowohl hydraulische Bremsanlagen als auch Druckluftbremsanlagen, ergänzt um die für aktuelle Fahrzeugkonzepte relevanten elektronischen Systeme EBS, ESP, iBooster und IPB.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den physikalisch-technischen Grundlagen von Kraftübertragung und Verzögerung sowie auf der praktischen Umsetzung in Wartung, Diagnose und Bremsenprüfung. Dabei greift das Buch auch die digitale Bremskraftprüfung über die ASA-Livestream-Schnittstelle auf und ordnet deren Bedeutung für standardisierte und effiziente Prüfabläufe ein.

Über InfoClick steht zusätzlich digitaler Content zur Verfügung. Dazu zählen fachbezogene Videos, unter anderem zu iBooster und Wasserretarder, die den Transfer zwischen Theorie und Werkstattanwendung gezielt unterstützen.

Die Autoren verbinden langjährige Erfahrung aus Wissenschaft, Werkstatt und beruflicher Bildung: Martin Burgmer steht für die wissenschaftlich-didaktische Perspektive in der Fahrzeugtechnik, Hartmut Frantz für die praktische Expertise aus Service, Nutzfahrzeugtechnik und überbetrieblicher Qualifizierung. Seit vielen Jahren arbeiten beide im Netzwerk an der Entwicklung und Optimierung analoger und digitaler Lehr- und Lernsysteme im Nutzfahrzeugbereich, insbesondere mit Blick auf effiziente und sichere Prüfprozesse.

Aus dem Inhalt
  • Komponenten hydraulischer Pkw-Bremsanlagen und pneumatischer Nutzfahrzeugbremsen
  • Elektronische Bremssysteme wie EBS, ESP, iBooster und Integrated Power Brake
  • Physikalisch-technische Grundlagen von der Kraftübertragung bis zur Abbremsung
  • Wartung, Diagnose und fachgerechte Bremsenprüfung
  • Bremsprüfstände und digitale Bremskraftprüfung über die ASA-Livestream-Schnittstelle
  • Fachbezogene Videos und weiterführende Materialien über InfoClick
Mit der Verbindung aus technischem Tiefgang, Praxisbezug und digitalen Ergänzungen richtet sich „Expertenwissen Bremsentechnik“ an Kfz-Mechatronikerinnen und -Mechatroniker, Werkstatt- und Serviceverantwortliche, Lehrkräfte, Ausbilder sowie Fachkräfte in Prüforganisation und Weiterbildung.

Buchdetails:
Expertenwissen Bremsentechnik
1. Auflage, 2027
ca. 235 Seiten
Preis: 59,80 EUR
ISBN: 978-3-8343-3516-6
E-Book ISBN: 978-3-8343-6299-5
Autoren: Prof. Dr. Martin Burgmer, Hartmut Sebastian Frantz

Das Buch kann hier versandkostenfrei bestellt werden – auch als eBook.

Ein Rezensionsexemplar gibt es hier: pressestelle@vogel.de.

Website Promotion

Website Promotion

Vogel Communications Group GmbH & Co. KG

Die Vogel Communications Group (VCG) ist mit 920 Mitarbeiter:innen und rund 120 Mio. Euro Umsatz ein führender Anbieter von B2B-Kommunikation und Fachinformation. Die internationale Unternehmensgruppe ist im deutschsprachigen Raum an 12 Standorten vertreten, darüber hinaus auch weltweit mit Lizenzpartnern und Schwerpunkt China. VCG bietet ein gruppeneigenes Agenturnetzwerk aus 8 Kommunikationsagenturen und Servicedienstleistern. Sie ist mit rund 110 Fachmedien in fünf Wirtschaftsfeldern – Automotive, Industrie, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern sowie B2B-Kommunikation/Marketing – verankert. VCG bietet für professionelle und erfolgreiche Unternehmenskommunikation über 250 Services, mehr als 100 digitale Plattformen und Communities sowie über 300 Business-Events pro Jahr und Zielgruppenzugang in rund 25 Branchen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.