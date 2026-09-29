Bremsanlagen verstehen, diagnostizieren und sicher prüfen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den physikalisch-technischen Grundlagen von Kraftübertragung und Verzögerung sowie auf der praktischen Umsetzung in Wartung, Diagnose und Bremsenprüfung. Dabei greift das Buch auch die digitale Bremskraftprüfung über die ASA-Livestream-Schnittstelle auf und ordnet deren Bedeutung für standardisierte und effiziente Prüfabläufe ein.
Über InfoClick steht zusätzlich digitaler Content zur Verfügung. Dazu zählen fachbezogene Videos, unter anderem zu iBooster und Wasserretarder, die den Transfer zwischen Theorie und Werkstattanwendung gezielt unterstützen.
Die Autoren verbinden langjährige Erfahrung aus Wissenschaft, Werkstatt und beruflicher Bildung: Martin Burgmer steht für die wissenschaftlich-didaktische Perspektive in der Fahrzeugtechnik, Hartmut Frantz für die praktische Expertise aus Service, Nutzfahrzeugtechnik und überbetrieblicher Qualifizierung. Seit vielen Jahren arbeiten beide im Netzwerk an der Entwicklung und Optimierung analoger und digitaler Lehr- und Lernsysteme im Nutzfahrzeugbereich, insbesondere mit Blick auf effiziente und sichere Prüfprozesse.
Aus dem Inhalt
- Komponenten hydraulischer Pkw-Bremsanlagen und pneumatischer Nutzfahrzeugbremsen
- Elektronische Bremssysteme wie EBS, ESP, iBooster und Integrated Power Brake
- Physikalisch-technische Grundlagen von der Kraftübertragung bis zur Abbremsung
- Wartung, Diagnose und fachgerechte Bremsenprüfung
- Bremsprüfstände und digitale Bremskraftprüfung über die ASA-Livestream-Schnittstelle
- Fachbezogene Videos und weiterführende Materialien über InfoClick
Buchdetails:
Expertenwissen Bremsentechnik
1. Auflage, 2027
ca. 235 Seiten
Preis: 59,80 EUR
ISBN: 978-3-8343-3516-6
E-Book ISBN: 978-3-8343-6299-5
Autoren: Prof. Dr. Martin Burgmer, Hartmut Sebastian Frantz
Das Buch kann hier versandkostenfrei bestellt werden – auch als eBook.
Ein Rezensionsexemplar gibt es hier: pressestelle@vogel.de.