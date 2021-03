VOGEL startet Branchen-Newsdesk

Pressemitteilung BoxID: 841704 (Vogel Communications Group GmbH & Co. KG)

Zum 1. April 2021 übernimmt Jens Rehberg (51) die Leitung Newsdesk innerhalb des Content-Pools der Vogel Communications Group GmbH & Co. KG (VCG) in Würzburg. Die neugeschaffene zentrale Produktionseinheit „Newsdesk“ bedient rund 20 Fachmedien und Communities der Wirtschaftsbereiche Automotive und Industrie. Rehberg wird mit einem künftig achtköpfigen Team innerhalb konsequenter Online-first-Abläufe die nachrichtliche Branchenberichterstattung für diese Medien übernehmen und zentral koordinieren.



„Qualitätsanspruch, Schlagzahl und Geschwindigkeit steigen auch im Bereich der Fach- und Branchennews erheblich. Um dieser Entwicklung noch besser gerecht zu werden, steuern wir die nachrichtliche Berichterstattung künftig vollständig zentral aus einem neuaufgestellten Newsdesk-Team“, so Ingo Mahl, Chief Product Officer der Vogel Communications Group: „Ich freue mich, dass wir mit Jens Rehberg einen ebenso kompetenten und erfahrenen wie leidenschaftlichen Fachjournalisten für diese Aufgabe gewinnen konnten.“



Rehberg begann seine Laufbahn 1999 als Volontär bei Vogel im Bereich Elektronische Medien (des damaligen Verlagsteils Automedien). Nach Stationen als Information Manager und im Business Development wurde er Ressortleiter und ist seit 2013 stellvertretender Chefredakteur der Medienmarke »kfz-betrieb«.

