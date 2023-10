VOGEL launcht „B2B Agency Group“

Pünktlich zum marconomy-Kongress „B2B Marketing Days“ in Würzburg launcht die Vogel Communications Group (VCG) das neue Agenturnetzwerk „B2B Agency Group“. Damit bündelt die VCG ihre Agenturkompetenzen ab sofort noch stärker. Der Verbund aus insgesamt neun Agenturen der Unternehmensgruppe betreut Kunden mit Schwerpunkt auf Industriethemen, sowie Automotive und IT, entlang der gesamten Marketing-Wertschöpfungskette – national und international. Das Netzwerk bietet die wichtigsten Kommunikationskompetenzen, um B2B-Unternehmen in die Zukunft zu transformieren.„Unsere Mission lautet: Expertise vernetzen. Erfolge gestalten. Mit diesem Anspruch können wir unsere Kunden künftig noch effektiver unterstützen“, beschreibt VCG-CEO Matthias Bauer: „Wir verstehen und sprechen die Sprache der Industrie. Die Herausforderungen in Marketing- und Kommunikation unserer B2B-Kunden sind gleichzeitig unser Ansporn! Der Launch bestätigt nochmals unsere Vogel-Strategie 2026. Denn so stärken wir unseren einzigartigen Dreiklang aus Fachmedien, Agenturen und Wissen noch weiter.“Das Netzwerk bündelt die Kommunikationsexpertise der Gruppe mit den zahlreichen Zielgruppenzugängen in 14 Märkten. Die Expertisen der „B2B Agency Group“ fokussieren sich auf die relevanten Marketing-Ziele: von der Analyse und Strategie über Awareness, Leads und Content bis hin zu Performance und Wachstum. Teil des Netzwerks sind:• Vogel Research (Marktforschung)• schoesslers PR (PR und Kommunikation)• Vogel Corporate Solutions (Consulting und Marketing)• Werbeboten Media (Social Media- und Performance Marketing)• Leadvolution (Social Media und Leadgenerierung)• Vogel Content Services (B2B Content Produktion)• Eviom (Internationales Marketing, Schwerpunkt China)• HRtbeat (digitales Recruiting und Employer Branding)• Vogel Event Solutions (Eventkonzeption und -Marketing)Infos unter: https://b2b-agency-group.de/