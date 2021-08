VOGEL-Agenturgeschäft wächst 2021 deutlich

Die Vogel Communications Group GmbH & Co. KG (VCG) zieht nach dem ersten Halbjahr 2021 eine positive Bilanz im Agenturgeschäft mit Kommunikationsservices und blickt optimistisch auf das zweite Halbjahr. Von Januar bis Juni 2021 zeigt sich im Vergleich zum Vorjahr ein deutliches Wachstum. Für das Agenturgeschäft peilt die Unternehmensgruppe im Jahr 2021 – über die gesamte Gruppe – einen Umsatz von rund 12 Mio. Euro an. Das entspricht einem Wachstum von rund 30 % im Vergleich zum Vorjahr (2020: 9,4 Mio.).



„In wirtschaftlich schwierigen Zeiten waren die Unternehmen im ersten Halbjahr noch spürbar zurückhaltend, doch unsere Kunden signalisieren einen großen Kommunikationsbedarf. Wir rechnen mit einem sehr guten zweiten Halbjahr“, bilanziert Matthias Bauer, CEO: „Im internationalen Agenturgeschäft legen wir seit Anfang 2020 den Fokus auf China. Auch hier zeigt sich ein deutliches Wachstum, allen voran das Produkt We-Chat-Services für deutsche Unternehmen, die in China sichtbar werden und Leads generieren wollen.“



VCG hat rund 100 Fachmedien und bietet vor allem Unternehmen in den Wirtschaftsfeldern Industrie, Automotive und IT umfassende Kommunikationsservices. Die Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand signalisieren als bevorzugte Themen: postpandemische Neuaufstellung, Digitalisierungsschub für die Unternehmenskultur, Transformation der Geschäftsmodelle und Zugang zu neuen Märkten, sowie Performance Marketing und Employer Branding.



Am Standort Berlin verzeichnen die zwei Kommunikationsagenturen – „schoesslers“ und „Vogel Corporate Solutions“ – für 2021 ein deutliches Wachstum. Beide Agenturen haben zum 1.1.2021 am Würzburger Standort in eigenen Räumlichkeiten der Gründerwerkstatt auf dem Vogel Campus Dependancen mit aktuell je 10 bis 12 Personen eingerichtet.



Darüber hinaus hat die VCG zum 1.1.2021 in Würzburg die Agentur „Vogel Event Solutions“ gegründet und umfassende Dienstleistungen rund um die Face-to-face-Kommunikation gebündelt. Zudem hat sich die Unternehmensgruppe – ebenfalls zum 1.1.2021 – hälftig an der Performance-Marketing-Agentur Werbeboten GmbH beteiligt. Beide Geschäftsfelder signalisieren ebenfalls eine steigende Nachfrage.



Prof. Dr. Julia Schößler, Gründerin und Geschäftsführerin der PR-Agentur schoesslers GmbH: „Trotz Covid-19 konnte schoesslers auch 2020 weiterhin wachsen. Auch 2021 hat vielversprechend begonnen: Unsere Geschäftsentwicklung ist mehr als solide – und so blicken wir mit der Lockerung der Pandemie-Einschränkungen optimistischer denn je in die Zukunft. Wir spüren den Auftrieb schon jetzt durch die Gewinnung weiterer Neukunden und bauen unser Team entsprechend mit voller Kraft aus.“



Tina Schäfer, Geschäftsführerin der Vogel Corporate Solutions: „Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 setzt sich der positive Trend der Kundenanfragen fort, wir haben umsatzseitig wie auch die Kundenanzahl eine Verdoppelung erzielt. Durch den Wegfall der Messen als Marketing-Touchpoint sind auch im Industriebreich die Kunden stark an digitalen und holistischen Marketingkonzepten interessiert. Der Trend wird sich sicher durch die Corona-bedingten digitalen Transformationen in den Unternehmen fortsetzen, gerade Content-Marketing sowie Social-Media- und Social-Selling-Konzepte in Kombination mit hybriden Event-Formaten sind aktuell starke Trendthemen.“

(lifePR) (