Transforming Media – die Konferenz rund um Medien & digitale Gesellschaft

Zum zweiten Mal findet die “Transforming Media” im Vogel Convention Center in Würzburg statt.



Am 10. Juni 2024 steht bei der kostenfreien Konferenz mit interaktiver Expo die Transformation der Medien und unserer Gesellschaft im digitalen Wandel auf dem Programm. Das Event richtet sich an Studierende und Medieninteressierte, die sich mit Medien, Kommunikation und digitalen Zukunftstrends beschäftigen.



Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf den Themen Medien und Demokratie. Aber auch Künstliche Intelligenz und neue Technologien stehen auf der Agenda. Was bedeuten diese Entwicklungen für die Zukunft der Medien und ihrer gesellschaftliche Verantwortung? Wie kann der positive und sinnvolle Einsatz von KI aussehen und was können die Medien gegen Desinformation und Nachrichtenmüdigkeit und für das Vertrauen ihrer Audience tun? Dazu sprechen u.a. Helene Reiner von der BR News WG sowie KI-Experte und Podcaster Gregor Schmalzried.



Zudem vermittelt die Transforming Media 2024 in Workshop-Sessions Wissen rund um die neuen Jobprofile in den Medien: Vom Innovation Developer bis hin zur Promptredakteur:in.



Neue Technologien, neue Verantwortung



Veranstaltet wird die Konferenz vom MedienNetzwerk Bayern – einer Initiative der Medien.Bayern GmbH – in Kooperation mit der Würzburg AG und mit Unterstützung der Vogel Stiftung. Stefan Sutor, Geschäftsführer der Medien.Bayern GmbH: „Nach der Pandemiepause haben wir das früher sehr erfolgreiche Format MobileMediaDay 2023 unter neuem Namen neu gestartet – und wurden belohnt. Vielen Dank an die zahlreichen Teilnehmenden, die sich mit uns, den Unternehmen, Institutionen und Startups in der Expo auf ‘Transforming Media’ eingelassen haben. Wir freuen uns, diesen Austausch und das gemeinsame Ausloten neuer Technologien in diesem Jahr fortzusetzen. Denn: Die Transformation geht weiter – und das auf vielen Ebenen. Gemäß der Subline ‘Medien & Digitale Gesellschaft’ steht für uns in 2024 die Frage im Fokus, wie Medien auch zukünftig ihrer tragenden Rolle in der Demokratie gerecht werden. Eineinhalb Jahre GenAI-Welle und politische und gesellschaftliche Herausforderungen zeigen: Ein neues Level an Verantwortung, Transparenz und Technologiekompetenz ist gefragt. Unser Lineup im Juni wird zeigen, wie der Weg dahin für Medienmacher:innen aussehen kann.“



Dr. Gunther Schunk, Vorstandsvorsitzender der Vogel Stiftung, betont, wie relevant ein Medienevent wie die Transforming Media für die Region Mainfranken als Medienstandort ist: „An den Würzburger Hochschulen gibt es über 5.000 Studierende in Medienstudiengängen und mediennahen Fächern wie eCommerce und Wirtschaftsinformatik – neuerdings an der JMU auch KI und DataScience sowie an der THWS den Bachelor Digitale Gesellschaft. Darüber hinaus kamen Studierende in den vergangenen Jahren auch aus Ansbach, Coburg, Nürnberg, Bamberg, Bayreuth und sogar aus Mainz. Mit diesem Event kommen wir unserer Verantwortung nach, die Zukunftsgestaltung durch und mit Medien kompetent zu begleiten!“



Interaktive Expo mit Innovationen, Job-Angeboten und Startups



In der Expo präsentieren regionale Unternehmen ihre aktuellen Jobprofile im Digital- und Medienbereich. Hochschulen und Startups laden zum Ausprobieren neuer Tools und Medientechnologien ein. Ergänzend dazu bietet ein KI-Lab die Möglichkeit, KI-Anwendungen in der Praxis zu testen und stellt aktuelle KI-Forschungsprojekte vor.



Die Veranstaltung ist kostenfrei, aber registrierungspflichtig. Die Registrierung und weitere Informationen zum Programm sind auf transformingmedia.de zu finden.



Über das MedienNetzwerk Bayern

Das MedienNetzwerk Bayern ist – unter dem Dach der Medien.Bayern GmbH – eine Initiative zur Stärkung des Medienstandorts Bayern und wird gefördert durch die Bayerische Staatskanzlei sowie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien. Durch Veranstaltungen und Projekte schafft es eine Plattform für den Austausch zu Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation. Das MedienNetzwerk vernetzt sowohl die Medien-Teilbereiche in Bayern untereinander als auch über Branchengrenzen hinaus.

