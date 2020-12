Tina Schäfer wird Geschäftsführerin der Vogel Corporate Solutions

Tina Schäfer (48), bisher Chief Operations Officer der Vogel Corporate Media GmbH (VCM), wird mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zur Geschäftsführerin (CEO) berufen. Gleichzeitig wird zu diesem Termin die VCM in Vogel Corporate Solutions GmbH (VCS) umbenannt.



Tina Schäfer ist seit September 2012 in der Vogel-Gruppe tätig und hat seitdem den Aufbau von Vogel Corporate Media in unterschiedlichen Führungsrollen vorangetrieben. Dabei hat sie die enge Verzahnung mit der Unternehmensgruppe ausgebaut. VCM ist eine 100%-Tochter der Vogel Communications Group mit 22 Mitarbeitern und hat ihren Hauptsitz in Berlin sowie einen zweiten Agentur-Standort in Würzburg.



Über Vogel Corporate Solutions: Die Digital-Consulting Agentur Vogel Corporate Solutions (VCS) entwickelt ganzheitliche Digital-Strategien und Kommunikationslösungen für den deutschen Mittelstand. VCS gehört als Tochterunternehmen zur Vogel Communications Group, einem der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum mit über 100 Medienmarken, digitalen Plattformen und Events. Seit 2012 berät das 30-köpfige Team unter der Leitung von CEO Tina Schäfer neben Unternehmen der internationalen Industriebranche wie Phönix Contact, GF Piping Systems oder Panasonic auch renommierte Startups wie Contiamo. Kernkompetenzen der Agentur liegen in den Bereichen digitale Strategieentwicklung, Content Marketing und -Creation sowie Online-Marketing.

