Thomas Peckruhn erhält „Executive Circle Award 2024“ für sein Lebenswerk

Das Fachmedium „kfz-betrieb“ hat Thomas Peckruhn (62) mit dem „Executive Circle Award 2024“ für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Ausgehend vom elterlichen Autohaus mit zehn Mitarbeitern hat der Preisträger das Unternehmen seit der Wende zur heutigen Autohaus-Liebe-Gruppe mit rund 320 Mitarbeitenden entwickelt.Das Unternehmen des 1962 in der ostdeutschen Kleinstadt Sangerhausen geborenen Preisträgers wurde 1954 vom Großvater mütterlicherseits, Otto Liebe, gegründet. In der damals rund 30.000 Einwohner zählenden Stadt, reparierten sechs Mitarbeiter in erster Linie Landmaschinen, Traktoren und Nutzfahrzeuge. 1971 kam der Vertrag mit dem Motorradhersteller MZ hinzu. An Bord waren zehn Mitarbeiter – das war für private Betriebe in der DDR die maximal erlaubte Anzahl an Beschäftigten.Nach der Wende übernahm Thomas Peckruhn von seinem Vater das komplette operative Geschäft. Aufgrund des rückläufigen MZ-Motorradgeschäfts schloss das Unternehmen einen Handelsvertrag mit der Automarke Yogu. Doch der Krieg im damaligen Jugoslawien Anfang der Neunzigerjahre erschwerte dieses Geschäft enorm. Es brauchte eine zukunftsfähige Alternative. 1991 unterschrieb der Preisträger einen Händlervertrag mit Skoda und baute in den Folgejahren das Unternehmen kontinuierlich aus.2024 – im 70. Jahr ihres Bestehens – zählt das Unternehmen zehn Standorte. Das Marktgebiet erstreckt sich von Braunschweig im Westen bis Leipzig im Osten. In den kommenden Jahren soll allen voran das Gebrauchtwagengeschäft ausgebaut werden. Im laufenden Jahr sieht die Hochrechnung 4.700 Gebrauchtwagen sowie 3.000 Neuwagen vor, die Autohausgruppe beschäftigt rund 320 Mitarbeitende, der Umsatz wird sich 2024 bei rund 185 Millionen Euro bewegen.Seit 1. August 2024 sind die Geschäftsführertätigkeiten in allen operativen Gesellschaften auf die beiden Söhne Johannes und Christoph übertragen. Der Preisträger selbst bleibt weiterhin gemeinsam mit den zwei Söhnen Geschäftsführer der Holding. Und Sebastian – der dritte Sohn im Familienbund – ist neben seiner Selbstständigkeit als Steuerberater der Finanzchef der Autohausgruppe.„kfz-betrieb“-Chefredakteur Wolfgang Michel überreichte die Auszeichnung im Rahmen des Executive Circle 2023 mit den Worten: „Den Executive Circle Award für sein herausragendes Lebenswerk im Automobilhandel erhält 2024 eine Persönlichkeit, die über all die Jahrzehnte nicht nur das eigene Familienunternehmen Stück für Stück zu heutiger Größe entwickelt. Der Preisträger hat sich auch für seine Skoda-Händlerkollegen sowie markenübergreifend für das ost- und gesamtdeutsche Kfz-Gewerbe engagiert. Trotz mancher Kämpfe und Widerstände ist er in all dieser Zeit, ein stets positiv denkender Mensch geblieben, der heute noch tatkräftig zupackt, da er seine Vergangenheit nie vergessen hat. Herzlichen Glückwunsch, Thomas Peckruhn!“Der Preisträger kommentierte die Auszeichnung wie folgt: „Als ich 1982 als junger Mann ins Unternehmen meiner Eltern kam, konnte ich nicht ahnen, dass sich durch die politische Wende 1989 völlig neue Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa boten. So war es möglich unser Unternehmen von der kleinen privaten Reparaturwerkstatt zu einer Automobilhandelsgruppe zu entwickeln. Nach der Familie steht das für das größte Glück in meinem Leben. Meine liebe Frau und meine Familie haben mir immer den Rücken freigehalten. Mit unseren drei wunderbaren Söhnen ist die Nachfolge in unserem Unternehmen gesichert. Wer soviel Glück im Leben hat, sollte der Gesellschaft immer auch etwas zurückgeben. Deshalb engagiere ich mich seit einigen Jahrzehnten in verschiedenen Ehrenämtern des Kfz-Gewerbes. Ich freue mich sehr über die Auszeichnung für mein Lebenswerk. Herzlichen Dank dafür!“„kfz-betrieb“ vergab die Auszeichnung beim „Executive Circle“, dem Forum für die großen Autohändler Deutschlands. Der Executive Circle fand zum zehnten Mal auf Schloss Steinburg in Würzburg statt. Zum Executive Circle, lädt die Medienmarke ausschließlich die oberste Führungsebene der großen Autohändler Deutschlands ein. Ziel dieser Veranstaltung ist es, den markenübergreifenden Austausch herzustellen und hoch qualifizierte Kompetenzen zu vernetzen. In diesem Jahr wurde der Executive Circle von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) unterstützt.Einen ausführlichen Bericht über das Lebenswerk von Thomas Peckruhn sowie zur Verleihung des Executive Circle Awards 2024 finden Sie hier https://www.kfz-betrieb.vogel.de/executive-circle-award-fuer-thomas-peckruhn-a-d2c249720800e7d6c86b3e514a606101/ ist das meistgelesene Fachmagazin im Kfz-Gewerbe und informiert seit über 100 Jahren den automobilen Handel und Service. „kfz-betrieb“ ist offizielles Organ des Deutschen Kfz-Gewerbes (ZDK), der berufsständischen Interessenvertretung für rund 38.000 Autohäuser und Werkstätten. News aus der gesamten Kfz-Branche gibt es unter www.kfz-betrieb.de sowie im täglichen Newsletter.