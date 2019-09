Pressemitteilung BoxID: 766603 (Vogel Communications Group GmbH & Co. KG)

"Social Media Business Lounge" - Jubiläumsstaffel startet am 18.9.2019

Aktuelle Termine der 10. Veranstaltungsreihe rund um Social Media im Businessumfeld

Die Würzburg AG und die Vogel Communications Group veranstalten am Mittwoch, 18.09.2019 um 18:30 Uhr den Saisonauftakt zur Jubiläumsstaffel der „Social Media Business Lounge” (SMBL). Diese richtet sich mit Kurzvorträgen und Networking an alle in der Region, die sich professionell mit dem Thema „Social Media” beschäftigen (...)



Zum Auftakt erwarten die TeilnehmerInnen zwei Impulsvorträge zu aktuellen Themen. Christian Papay, Mitgründer des Würzburger Unterhaltungsblogs „Würzburg erleben“ berichtet über seine Erfahrungen aus 10 Jahren Social-Media-Arbeit. Christoph Seyerlein, Redakteur der Vogel Communications Group zeigt am Beispiel des Fachmediums „kfz-betrieb“, wie er derzeit erfolgreich Instagram als etwas anderen B2B-Kommunikationskanal entwickelt.



Was: Auftakt der „Social Media Business Lounge”

Wann: am 18.09.2019 um 18:30 Uhr

Wo: in der Vogel-Gründerwerkstatt

Der Eintritt ist frei.



„10 Jahre Social Media Business Lounge mit geballter Veränderung – das ist ein würdiges und erstaunliches Jubiläum in einem Bereich, der im diesem Jahrzehnt förmlich explodiert ist in seiner Entwicklung. Auch in diesem Winter bieten wir eine Vielzahl spannender Einblicke zu aktuellen Trends und Networking rund um Social Media – Vorbeikommen lohnt sich”, sagt Initiator der Lounge Dr. Gunther Schunk.



Veranstaltungsort ist die Vogel-Gründerwerkstatt, Raum „Schreinerei“, auf dem Vogel Campus (Max-Planck-Str. 7/9, Würzburg). Beginn der Veranstaltung ist jeweils um 18:30 Uhr mit einer Dauer von circa eineinhalb Stunden. Parkmöglichkeiten und Zugang finden Sie auf dem Parkplatz P2. Die Würzburg AG und die Vogel Communications Group laden alle Interessierten herzlich zu dieser Veranstaltung ein! Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Das aktuelle Programm finden Sie auf der Facebookseite der „Social Media Business Lounge”.



Vorschau: Anlässlich des 10. Jubiläums der Veranstaltungsreihe findet am Dienstag, den 03.12.2019 eine „Special-Lounge“ bei der Firma Mayflower in Würzburg am Hubland statt – also nicht in der Vogel-Gründerwerkstatt.



Die Termine für die Staffel 2019/2020 der „Social Media Business Lounge” sind:



Mittwoch, 18.09.2019

Dienstag, 08.10.2019

Donnerstag, 07.11.2019

Dienstag, 03.12.2019, „Special Lounge“

Mittwoch, 15.01.2020

Donnerstag, 06.02.2020

Donnerstag, 12.03.2020



Die Würzburg AG unterstützt seit dem Jahr 2002 mit einfallsreichen Projekten die lokalen Bildungs- und Forschungseinrichtungen ebenso, wie Kunst, Kultur und Wirtschaft. Unter dem Label „Würzburg – Eine Geschichte mit Zukunft” sollen die Stärken der Region – breites Bildungsangebot, Innovationskraft und Lebensqualität – gefördert sowie lokal, national und international bekannt gemacht werden. Ziel ist, die Attraktivität der Region für Investoren, Wissenschaftler, Studienabgänger, Arbeitskräfte und Gäste zu steigern.

