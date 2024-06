Seitz, CSB Schimmel und Sperber sind die besten Unternehmen des deutschen Kfz-Gewerbes

Die Autohäuser Seitz in Kempten (VW, Audi, Seat/Cupra, Skoda, Porsche), CSB Schimmel in Berlin (Hyundai, Mitsubishi und MG Motor) und Sperber in Bamberg (BMW/Mini, Xpeng) sind die Top-Betriebe des deutschen Kfz-Gewerbes. Beim Automotive Business Award von »kfz-betrieb« überzeugten sie mit den besten Strategien, Konzepten und Projekten in Fahrzeugverkauf/Unternehmensführung (Seitz-Gruppe), im Bereich der Digitalisierung (CSB Schimmel) und im Werkstattservice (Sperber). Das Fachmedium zeichnete die Unternehmen am Dienstag abend, 18. Juni 2024, in Würzburg als Gesamtsieger in den drei Award-Kategorien aus. Damit setzten sich die Autohäuser im Spitzenfeld durch, das zuletzt aus einer zweistelligen Anzahl nominierter Unternehmen bestand.



Deutschlands führende Fachmedienmarke für den Automobilhandel und -service verlieh den Automotive Business Award in diesem Jahr zum dritten Mal – gemeinsam mit den Partnern Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (BDK), CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Deutsche Automobil Treuhand (DAT), Loco-Soft, Mobile.de und TÜV Nord Mobilität. Der Award steht Autohäusern und Werkstätten aller Größenordnungen offen und richtet sich an freie wie markengebundene Betriebe gleichermaßen.



Die Gewinner im einzelnen



Die Kemptener Seitz-Gruppe mit ihren 30 Betrieben an 17 Standorten, die sich in der Kategorie Vertrieb als Gesamtsieger platzierte, erhält die Auszeichnung für ihr Bestreben, Kunden über die gesamte Nutzungsdauer von Fahrzeugen hinweg einen optimalen Service zu bieten. Dabei gestaltet das Unternehmen analoge und digitale Prozesse für den Kunden so smart wie möglich.



Ein Beispiel dafür ist das Leasing-Rückgabecenter des Unternehmens. Damit gelingt es der Gruppe vorbildlich, die negativ behaftete Rückgabe von geleasten oder per Kredit finanzierten Fahrzeugen in ein positives Erlebnis zu verwandeln. Seitz kombiniert dazu eine Hotelatmosphäre mit einer transparenten Begutachtung der Schäden. Und so kann ein positives Erlebnis am Ende der Nutzungsdauer eines Fahrzeugs wieder Ausgangspunkt für einen neuen Kauf sein.



Auch im Onlineverkauf von Fahrzeugen ist das Unternehmen sehr aktiv. Einen verlässlichen Kundenkontakt sichert hier ein eigenes Onlinevertriebsteam ab. Unterm Strich strebt Seitz über alle Aktivitäten hinweg umfassende Beratung, nachhaltige Konzepte und ein einzigartiges Kauferlebnis im Kundenkontakt an.



CSB Schimmel Automobile in Berlin setzte sich als Gesamtsieger in der Kategorie Digitalisierung mit seinem performancebasierten Marketing im Personalwesen durch. Wie in anderen Branchen so hat auch das Kfz-Gewerbe mit dem aktuellen Personal- und Fachkräftemangel zu kämpfen. Für CSB Schimmel ist die Situation dadurch herausfordernd, dass das Unternehmen auf dem anspruchsvollen Hauptstadt-Arbeitsmarkt im Berlin um qualifizierte Arbeitskräfte für den Fahrzeugverkauf und die Werkstatt kämpfen muss.



Der Mehrmarkenhändler setzt daher auf Social-Performance-Recruiting und ein einfaches Bewerbungsverfahren auf der eigenen Website. Auf den Plattformen Facebook und Instagram schaltet das Unternehmen gezielt Videoanzeigen, auf die sich potenzielle Kandidaten in weniger als 60 Sekunden bewerben können. Die Darsteller der Videos sind eigene Mitarbeiter, was für Authentizität und Glaubwürdigkeit sorgt. Die komplette Konzeption und Produktion übernimmt CSB Schimmel selbst. Das Ergebnis: Deutlich mehr Bewerber und geringere Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Anzeigen auf Jobportalen.



Das Bamberger BMW- und Mini-Autohaus Sperber überzeugte als Gesamtsieger in der Kategorie Service mit seinen Konzepten und Ideen im Werkstattgeschäft. Ähnlich wie in anderen Unternehmensbereichen setzt Sperber auch im Service auf eine stringente Digitalisierung aller Prozesse. Egal ob der Home-Check-in-Service für den Werkstattaufenthalt eines Fahrzeugs von der Couch aus oder der komplett papierlose Ablauf im Betrieb – alles läuft elektronisch, und damit maximal effizient ab.



Ebenso beeindruckte Sperber durch die selbst kreierte Position des Kundendienstmanagers. Diese Funktion bietet Servicekunden einen echten „Only one face to the customer“-Service. Unabhängig davon, ob es um Automobile von BMW/Mini, Zweiräder von BMW und Yamaha oder die eigene Leihfahrzeugflotte geht. Damit setzte sich Sperber nach 2023 beim Automotive Business Award zum zweiten Mal durch. Im vergangenen Jahr war das Unternehmen Gesamtsieger in der Kategorie Vertrieb.



Das sind die Gesamtsieger des Automotive Business Awards 2024



Kategorie „Vertrieb“: Walter Seitz GmbH & Co. KG, Kempten

Kategorie „Digitalisierung“: CSB Schimmel Automobile GmbH, Berlin

Kategorie „Service“: Autohaus Sperber GmbH & Co. KG, Bamberg



Weitere Gewinnerbetriebe



Autohaus Bellendorf GmbH, Bottrop

Autohaus Oskar Bleicher GmbH & Co. KG, Friedrichshafen

Ralf Christ Kfz, Nersingen

Gaul & Klamt GmbH & Co. KG, Bad Neustadt an der Saale

Autohaus Heinrich Göbel GmbH, Neu-Isenburg

Autohaus Markötter GmbH, Bielefeld

Neils & Kraft GmbH & Co. KG, Gießen

Autohaus Richter & Zech GmbH, Wendelstein

Autohaus Thomas Rudolf GmbH, Oelsnitz/Erzgebirge

S&G Automobil GmbH, Petersberg-Sennewitz

Autohaus S+K GmbH, Neu Wulmstorf

Auto Singer GmbH & Co. KG, Kaufbeuren

Autohaus Weeber GmbH, Weil der Stadt

Autohaus J. Wiest & Söhne GmbH, Darmstadt

