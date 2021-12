Nikolas Fleschhut wird Director Product- & Business Development

Zum 1.1.2021 übernimmt Nikolas Fleschhut (31) in der Vogel Communications Group GmbH & Co. KG (VCG) die Aufgabe der neugeschaffenen Funktion „Director Product & Business Development”. Bisher war er innerhalb der Unternehmensgruppe als Head of Business Development tätig. In der neuen Funktion verantwortet er ab Januar 2022 neben seinem bisherigen Aufgabengebiet der Neuentwicklung von Produkten und Geschäftsmodellen auch den Bereich der digitalen Produktentwicklung.



Fleschhut begann 2017 seine Tätigkeit in der Vogel Communications Group und hat unter anderem Erfahrung in den Positionen Manager Digital Business, Corporate Development Manager und Head of Business Development gesammelt.

