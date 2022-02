Neues Arbeitgebersiegel für Architektur- und Ingenieurbüros

Da sowohl Geschäftsleitung als auch ausgewählte Mitarbeiter das Auditverfahren durchlaufen, bekommt jeder Inhaber mit der Auswertung einen objektiven Blick auf den Ist-Zustand seines Büros,

, die ein Planungsbüro zu einem langfristig attraktiven Arbeitgeber machen Im Erfolgsfall zählt man zu dem ganz, ganz kleinen Kreis an Büros, die das Arbeitgebersiegel Ausgezeichnetes Planungsbüro in der Innen- und Außendarstellung Ihres Büros nutzen können.

Der Fachkräftemangel hat längst auch die planenden Berufe erreicht. Wer langfristig im Wettbewerb (auch gegen die um die gleiche Mitarbeiterklientel buhlende öffentlichen Hand und Bauindustrie) bestehen will, muss sich als Arbeitgeber aus der Masse herausheben. Das leistet das neue Qualitätssiegel „Ausgezeichnetes Planungsbüro“ ( www.ausgezeichnetes-planungsbuero.de ), dass das IWW Institut bzw. sein Fachinformationsdienstaus der Taufe gehoben haben.Günter Göbel, Chefredakteur von PBP, begründet die Initiative wie folgt: „Natürlich gibt es jetzt schon viele Arbeitgebersiegel. Was aber fehlt ist ein Siegel, das sich mit den ganz speziellen Bedingungen der 125.000 deutschen Architektur- und Ingenieurbüros auseinandersetzt. Diese Lücke schließt unser Siegel.“Teilnehmer profitieren in mehrfacher Hinsicht:Mehr Informationen finden Sie auf www.ausgezeichnetes-planungsbuero.de