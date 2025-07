Neue internationale Industrie-Plattform VOGEL startet „Aerospace & Defence“

Mit der neuen Medienmarke „Aerospace & Defence“ startet die Vogel Communications Group (VCG) Anfang Juli 2025 einsamt Live-Kommunikation mit Branchenevents. Der Fokus liegt aufund liefert fundierte Einblicke in die„Wir sind mit unseren Medienmarken in rund 25 Branchen aktiv und uns wurde von zahlreichen Unternehmenskunden in diesem thematischen Kontext einsignalisiert“, erläutert Matthias Bauer, CEO der VCG: „Während andere Märkte stagnieren oder sich rückläufig entwickeln, liegen hier Wachstumschancen für neue Technologien, mit einem Knowhow-Transfer auch in viele andere Produktfelder. Dies wollen wir mit unserer neuen fachjournalistischen Plattform Aerospace & Defence begleiten.“Embedded Avionik, Safety & Security, digitale Kommunikationstechniken, Engineering, RF-Design und additive Fertigung – das englischsprachige Fachportal hat einen globalen Reichweitenanspruch für die Schlüsselthemen der Luftfahrt- und Verteidigungsbranche. Dazu bindet die VCG ihre zahlreichen internationalen Lizenzpartner ein.„Wir decken dieder Raumfahrt und Verteidigungsindustrie ab – von Engineering & Manufacturing über Avionik und Elektronik bis hin zu Software und Digitalisierung. Weitere zentrale Themen umfassen Defence & Security Systems sowie die aktuellen Markt- und Branchentrends, die für die Zukunft dieser Industrie entscheidend sind“, erläutert Maria Beyer-Fistrich, Chefredakteurin Aerospace & Defence: „Unser Fachportal richtet sich an alle, die Europas Sicherheit mitgestalten – durch Engineering, Technologie und Verantwortung.“ist das internationale, digitale Fachportal für Innovationen, Trends und Technologien im Bereich der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie. www.aerospace-and-defence.com