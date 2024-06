Neue Kongressreihe „r.energy Summit“

Der Informationsbedarf von Unternehmen zur Anwendung erneuerbarer Energien explodiert förmlich. Gerade kleinere und mittlere Betriebe benötigen dringend Orientierung bei der Eigenversorgung mit Energie. Die Medienmarke „r.energy“ aus dem WIN-Verlag ist spezialisiert auf erneuerbare Energien und Digitalisierung und lädt gemeinsam mit der Vogel Communications Group (VCG) KMU zur Informationsveranstaltung für das zukunftssichernde Thema ein.Am 18. September findet im Vogel Convention Center Würzburg der erste r.energy Summit zu erneuerbaren Energien statt und informiert, wie KMU in sieben Schritten zur eigenen Solaranlage gelangen, um sich nachhaltiger aufstellen. Veranstaltet wird der Summit, der der Auftakt einer Kongressreihe ist, vom WIN-Verlag, der seit 2023 Teil der VCG ist.r.energy Summit18. September 2024Vogel Convention Center, WürzburgAktuelle Infos und Anmeldung: www.r-energy-summit.de „Eine eigene Solaranlage ist eine grundlegende Investitionsentscheidung, mit der KMU ihre Energiekosten optimieren und längerfristig planbar machen können. Wie aber kommt ein Unternehmen zur optimalen Kombination aus PV-Anlage, Speicher und Ladeinfrastruktur? Genau diese Informationen soll der Summit liefern“, betont Michael Hobohm, verantwortlicher Redakteur von r.energy: „denn die Kongressreihe zeigt klare und effektive Wege, die Kraft der Sonne in den eigenen Betrieb zu lenken.“Die hochrangigen Experten aus ganz Deutschland bieten einen interaktiven Info-Tag, der das zukunftssichernde Thema verständlich und praktisch erlebbar macht. Eingeladen sind Energie- und ESG-Planer kleiner und mittlerer Unternehmen. Der r.energy Summit gibt Antworten auf folgende Fragen:• Was beinhaltet eine gute Beratung zu einem Solarenergieprojekt?• Worin bestehen die Eckpunkte der Projektierung?• Was ist bei der Finanzierung zu beachten?• Wie läuft der Anlagenbau ab?• Was ist beim Betrieb zu berücksichtigen?• Wie geht effizientes, transparentes Energiemanagement?• Welche Möglichkeiten zum Energievertrieb gibt es?„Das neue Event hat einen sehr hohen Nutzwert für Unternehmen. Es belegt zudem die erfolgreichen Synergien der Themenkompetenz des WIN-Verlags und der Event-Kompetenz der VCG“, freut sich CEO Matthias Bauer: „So stelle ich mir eine gelungene Integration vor. Und unsere Kunden profitieren von den neuen Angeboten.“WIN Verlag (München) gilt als führender Fachverlag für die Themen Digitalisierung, KI, Industrie 4.0 und 5.0, angewandte Informatik, eCommerce, Konstruktion, Automatisierung, Produktion, Robotik, Bau, Gesundheitswesen und Erneuerbare Energien. Mit neun Medienmarken und Webportalen informiert das Team über Innovationen in den Branchen. Seit 2023 ist der WIN-Verlag eine 100%ige Tochtergesellschaft der Vogel Communications Group.