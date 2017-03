Nachschlagewerk zur Batterie-Technologie

Auswahlkriterien für die optimale Batterie-Technologie

Weltmarkt für Energiespeicher-Technologien

Herausforderungen in der Batterie-Technologie

Funktionsprinzip und wichtige Parameter

Batteriemanagement und Anwendungsgebiete

Gefahrenumgang, Prüfung und Wartung

Egal ob im Automobilsektor, elektrischen Fahrrädern, Werkzeugen, Energienetzwerken oder in der industriellen Fertigung: Akkumulatoren spielen eine stetig wachsende Rolle und bilden das Herzstück vieler verschiedenartiger Geräte und Systeme. Sie ermöglichen erst mobile Anwendungen und sind Innovationstreiber auf allen technologieorientierten Märkten: Erst verlässliche, mit hohen Speicher-kapazitäten ausgestattete und zeitgleich leichte elektrische Energiespeichersysteme ermöglichen beispielsweise den Einsatz von Drohnen oder anderen, sich selbststeuernden Robotikeinheiten.Demnach ist die Entwicklung elektrochemischer Energiespeicher von einer hohen Innovationsdynamik geprägt. So gibt es bei der Lithium-Batterie-Technologie fast alle sechs Monate einen Kapazitäts- und etwa einmal im Jahr einen spürbaren Technologiesprung.Mit dem Fachbuch „AkkuWelt" veröffentlicht Sven Bauer, Geschäftsführer der BMZ-Group aus Karlstein, ein neues Standardwerk der Batterie-Technologie.Sven Bauer1. Auflage 2017248 SeitenPreis 49,80 EURISBN 978-3-8343-3409-1