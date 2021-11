HR-Tech-Startup Cobrainer mit erfolgreicher Finanzierungsrunde

11 Mio. Euro Funding bei einer Unternehmensbewertung von 100 Mio. Euro für Cobrainer

Das Münchner HR-Tech-Startup Cobrainer erhält in einer aktuellen Finanzierungsrunde 11 Millionen Euro, bei einer Unternehmensbewertung von über 100 Millionen Euro. Damit will das Unternehmen seine Vision einer skill-basierten Arbeitswelt vorantreiben. Die Vogel Communications Group GmbH & CO KG ist über ihre Firmentochter Vogel Ventures GmbH mit rund 6 % an Cobrainer beteiligt.Künftig wird es in der Arbeitswelt mehr denn je auf die Fähigkeiten der eigenen Mitarbeiter ankommen, – und auf die Entwicklung dieser Fähigkeiten, sprich auf das Talent-Development! Um diesen Prozess zu beschleunigen, hat das in München ansässige HR-Startup Cobrainer 11 Millionen Euro an Wachstumsfinanzierung eingesammelt. Mit dem Kapital will das HR-Tech-Startup seine industrieübergreifende, KI-basierte Plattform für Skill-, Talent-, und Karrieremanagement europaweit skalieren. Die Series-A-Finanzierungsrunde führten die bestehenden Investoren Linden Capital, Vogel Ventures, Michael Brehm und Wayra sowie Gregor Bieler, ehemals General Manager bei Microsoft Deutschland, an. Gleichzeitig erweitert Cobrainer sein Führungsteam, um die Expansion erfolgreich zu gestalten.Matthias Bauer, CEO der Vogel Communications Group: „Cobrainer ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie künstliche Intelligenz ganz praxisnah einen großen Mehrwert für Menschen und für die interne Organisation von Unternehmen leisten kann. Die HR-Software hilft Unternehmen erstmals alle ihre Skills und Skill-Gaps zu identifizieren, denn gerade die Personalkosten sind für Unternehmen ein ganz wesentlicher Aspekt. Mit Cobrainer lassen sich Kosten und Zeit im Recruiting und der Talententwicklung sparen.” Die Vogel Communications Group will dieses wichtige Thema künftig noch stärker über ihre Fachmedien in die Branchen Industrie, Automotive und IT kommunizieren sowie korrespondierende Agenturservices anbieten.„Cobrainer hat die weltweit größte Skill-Datenbank geschaffen und ermöglicht mit seiner Plattform täglich Hunderttausende Skill-Transaktionen für namhafte Konzerne wie Telefónica Deutschland oder Porsche. Durch den Fokus auf Skill- und Karrieretransparenz sparen Enterprise-Kunden Zeit und Geld, da sie ihr internes Recruiting so um das Vierfache beschleunigen können. Zudem sinken die Recruitingkosten für offenen Stellen dank der Plattform durchschnittlich um zwanzig- bis dreißigtausend Euro pro Neubesetzung, während unter den Mitarbeitern Zufriedenheit, die Bindung an den Arbeitgeber und die Bereitschaft für Weiterbildungen wachsen“, sagt Cobrainer-CEO Hanns-Bertin Aderhold.Fakten: