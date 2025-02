Die besten Gebrauchtwagenhändler Deutschlands 2025

Dasin Horn-Bad Meinberg (NRW) und das markenfreie Autohausin Neukirchen (Oberpfalz) sind die Gewinner des „Gebrauchtwagen Awards 2025“. Am Abend des 25. Februar 2025 verlieh das Fachmedium »Gebrauchtwagen Praxis« in Würzburg die etablierte Auszeichnung gemeinsam mit den Branchenpartnern Dekra, Real Garant und Santander Consumer Bank. Der Branchenpreis wurde in den beidenvergeben.In derist das VW-Autohausin Horn-Bad Meinberg der Gewinner des „Gebrauchtwagen Awards 2025“. Das Engagement und die Leidenschaft des Stricker-Teams liegen im Gebrauchtwagenhandel. Von Leadmanagement bis zum Einsatz künstlicher Intelligenz ist alles recht, um das Geschäft mit Gebrauchtwagen professionell und effizient zu gestalten. Das Autohaus bezeichnet sich selbst als „Gebrauchtwagenhändler im VW-Gewand“: 2024 verkaufte das Stricker-Team sechs Mal so viele Gebrauchte wie Neuwagen.Aufsetzte sichin Castrop-Rauxel durch. Die Hyundai-Autohandelsgruppe kreierte im vergangenen Jahr die eigene Gebrauchtwagenmarke „Darmas Drive Gebrauchtwagenwelt“, die heute an drei exklusiven Standorten vertreten und als Shop-in-shop-Lösung in die acht Hyundai-Autohäuser integriert ist.geht an dasin Deggendorf. In dem Mehrmarkenautohaus (Volvo, Ford, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Ineos Grenadier) ist das Gebrauchtwagengeschäft ein echtes Erfolgsmodell seit die Prozesse klar definiert, digitalisiert und konsequent auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.In deristin Neukirchen Gewinner des „Gebrauchtwagen Awards 2025“. Der Erfolg des freien Autohauses fußt auf einer ausgeklügelten Vertriebsstrategie, die das Unternehmen seit über 20 Jahren kontinuierlich anpasst. Dazu zählen unter anderem ein schlanker Verkaufsprozess, ein ausgefeiltes Provisionssystem, ein starker Fokus auf das Qualitätsmanagement sowie jede Menge kreative Ideen, die Kunden wie Mitarbeiter begeistern. All das macht den Autokauf bei Auto Niedermayer zu einem echten Erlebnis.geht in dieser Kategorie anin Hameln. Die finnische Gebrauchtwagenkette hat in Deutschland aktuell acht Filialen. Früher oder später soll die Marke bundesweit vertreten sein und eine führende Rolle im Gebrauchtwagenhandel spielen. Die Filialen profitieren von einer einheitlichen CI sowie zentral gesteuerten Prozessen.geht an dasin Duisburg. Das Autohaus ist seit 2012 exklusiver Ansprechpartner für Autokunden, die nach einem Luxusfahrzeug aus Vorbesitz suchen. Autos stehen hier für Leidenschaft, egal ob Sportwagen oder Oldtimer. Kunden finden dort auserlesene und edle Gebrauchtwagen schon ab 15.000 Euro aufwärts.Die Top 3 des „Gebrauchtwagen Award 2025“:Autohaus Kurt Stricker, Horn-Bad MeinbergAutomobile Darmas, Castrop-RauxelAutohaus Griesbeck, DeggendorfAuto Niedermayer, NeukirchenKamux Auto, HamelnAutohaus Triebwerk, Duisburgist der führende Informationsdienst für das professionelleGebrauchtwagengeschäft. Das Themenspektrum der monatlichen Fachzeitschrift reicht vom Verkauf und Einkauf über rechtliche und steuerliche Aspekte bis hin zu Aufbereitung und Service. www.gebrauchtwagenpraxis.de bietet nutzwertige Tools, eine Datenbank mit exklusiven KBA-Daten, als Geodaten mit Tiefenselektion bis auf Gemeindeebene.ist eine Medienmarke der