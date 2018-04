David gegen Goliath - lokale Service Provider versus globale Cloud-Anbieter?

In kaum einem Markt ist derzeit so viel Bewegung wie im Service Provider Business: Internationale Player drängen in den Markt, IT-Systemhäuser transformieren zu Managed Service Providern und Hyperscaler bringen täglich neue Cloud-Dienste an den Start.Welche Technologien und Geschäftsmodelle sich in Zukunft durchsetzen, diskutieren rund 150 Top-Manager auf dem „Hosting & Service Provider Summit“ 2018. Zum siebten Mal treffen sich führende Köpfe der Branche am 17. und 18. Mai 2018 in der Villa Kennedy in Frankfurt. Visionäre Keynotes, Hyperscaler on the Spot und der Expert-Talk zum Thema „Service Provider Business in Transformation“ versprechen spannende Ausblicke, wie sich der Markt entwickeln wird. Die Referenzberichte und Thinktanks sorgen für unbezahlbaren Wissenstransfer und die begleitende Ausstellung mit 20 Top-Anbietern lädt zu One-on-One-Meetings für intensiven Erfahrungs- und Meinungsaustausch ein.Ein weiteres Highlight des Summits ist die Verleihung der „Hosting & Service Provider Awards“ 2018. Die Gewinner wurden in einer großen Leserbefragung in Zusammenarbeit mit den neun IT-Portalen der Vogel IT-Medien ermittelt.Derfindet statt am:in derWeitere Informationen zum Summit unter www.hspsummit.de Weitere Informationen zum Award unter www.hspsummit.de/award Dieist auf die Top-Themen der Informationstechnik spezialisiert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung, fundiertem redaktionellen Know-how und einzigartigem Engagement schafft sie neutrale Wissens-Plattformen, um IT -Entscheider und -Systempartner mit den IT -Experten, -Herstellern und -Distributoren zusammenzubringen. Die Vogel IT -Akademie ist ein Geschäftsbereich der Vogel IT -Medien GmbH in Augsburg, eine 100-prozentige Tochter der Vogel Business Media. Die wichtigsten Medienmarken der Vogel IT -Medien sind IT -BUSINESS, eGovernmentComputing, BigData-Insider, CloudComputing-Insider, DataCenter-Insider, Dev-Insider, IP-Insider, Security-Insider und Storage-Insider.ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg.