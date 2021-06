CPO Ingo Mahl verlässt VOGEL

Ingo Mahl (48) verlässt zum 30. September 2021 auf eigenen Wunsch die Vogel Communications Group (VCG). Am 1. April 2019 übernahm er in der Kommunikationsgruppe als Chief Product Officer (CPO) die strategische und operative Führung der Fachmedien und Produktbereiche sowie des B2B-Eventgeschäfts in den Wirtschaftsfeldern Industrie und Automotive. Er verantwortete in dieser Funktion deren Restrukturierung sowie Neu- und Weiterentwicklung. Nach zweieinhalb Jahren in der VCG wird er im Herbst dieses Jahres eine neue berufliche Herausforderung antreten.



Seine bisherigen Aufgaben wird er zeitnah an Matthias Bauer (Vorsitzender der Geschäftsführung VCG) übergeben, die Position des Chief Product Officer wird nicht nachbesetzt.

