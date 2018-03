"Best of Industry"-Award: Nominierte stehen fest

Am 7. Juni 2018 verleiht der „MM Maschinenmarkt“ zum dritten Mal die „Best of Industry“-Awards. Eine Fachjury und die Online-Community des Fachmediums zeichnen mit dem Award hervorragende Produkte und innovative Konzepte aus. Das Online-Voting ist gestartet, favorisierte Produkte und Lösungen aus neun Kategorien stehen zur Abstimmung bereit. Zusätzlich können alle Voting-Teilnehmer auch selbst wertvolle Preise gewinnen. Damit lohnt sich die Abstimmung gleich doppelt.Für den „Best of Industry“-Award werden nur Produkte und Unternehmen nominiert, die bereits einen Industriepreis gewonnen oder es bei einer Verleihung auf die Shortlist geschafft haben. Daher ist schon die Nominierung in einer der neun Kategorien eine Auszeichnung. Bei der Entscheidung haben die Leserschaft und die Fachjury jeweils 50% der Stimmen. Die Fachjury besteht aus Experten der Industrie und Forschung sowie Fachredakteuren vom „MM Maschinenmarkt“. Das Online-Voting läuft noch bis zum 20. Mai 2018, hier können Interessierte für ihren Favoriten abstimmen: www.maschinenmarkt.de/best-of-industry/voting Erstmalig ist die neue Kategorie „Start-up“ mit vertreten. Mit dem digitalen Wandel und allen damit einhergehenden Entwicklungen, wie Industrie 4.0, Smart Factory und digitale Transformation, kommt gerade aufstrebenden Start-ups eine entscheidende Rolle zu. Innovative Gründer sind ein wichtiger Katalysator der digitalen Revolution und nehmen eine relevante Vorreiterrolle ein, die der „MM Maschinenmarkt“ mit einer eigenen Kategorie fördert. Der „Best of Industry“-Award wird 2018 außerdem in folgenden Kategorien verliehen: Additive Fertigung, Antriebstechnik, Automatisierung, Betriebstechnik, Industrie 4.0, Materialfluss, Umformtechnik & Blechbearbeitung sowie Zerspanung.„Zu den Besten gehören schafft Wettbewerbsvorsprung und sichert den Erfolg von Unternehmen. Diese Bestleistung hat Aufmerksamkeit verdient“, so Publisher MM Group Oliver Barthel. Dabei agiert das Fachmedium neutral und als Meinungsmacher und unterstützt, fördert und verbindet aufstrebende Unternehmen auf diesem Weg.Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.maschinenmarkt.vogel.de/best-of-industry erscheint in Deutschland wöchentlich in einer Auflage über 40.000 Exemplaren. Das Industriemagazin bietet Wirtschaftsnachrichten, Managementinformationen und praxisnahe Technikberichte für Entscheidungsträger in Produktion, Automation und Konstruktion des gesamten produ­zierenden Gewerbes. International erscheint MM in China, Indien, Thailand, Türkei, Polen, Tschechien, Ungarn, Ukraine, Österreich und der Schweiz in einer jährlichen Gesamtauflage von über 6 Mio. Exemplaren. Das Fachportal maschinenmarkt.de wendet sich in sieben Themenkanälen vor allem an Führungs- und Fachkräfte in den Kernbranchen der Fertigungsindustrie. Das Stammhausist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Das Unternehmen feierte 2016 seinen 125. Geburtstag.