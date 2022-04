Autohaus Daub ist bester Gebrauchtwagenhändler

Das Autohaus Daub in Horb am Neckar hat den „Gebrauchtwagen Award 2022“ gewonnen und ist der beste Gebrauchtwagenhändler Deutschlands. Am Abend des 26. April 2022 verlieh das Fachmedium „Gebrauchtwagen Praxis“ in Würzburg den Preis gemeinsam mit den Branchenpartnern Dekra, Real Garant und Santander.Dasist ein freier Handelsbetrieb mit Schwerpunkt Gebrauchtwagen, aber auch Handelspartner der Fabrikate Kia und Suzuki. Geschäftsführer Andreas Daub sieht sein Unternehmen als Mehrmarken-Center, das Fahrzeuge in jeder Preisklasse anbietet. Kundenorientierung ist für Daub fundamental: So initiierte das Autohausteam die „Probefahrt 2 Go“, um den Kunden trotz Corona-Pandemie ein Einkaufserlebnis inklusive Testfahrt bieten zu können. Bei der „Probefahrt 2 Go“ liefert das Autohaus das Wunschauto bis vor die Haustür des Interessenten. Mit solchen und weiteren aufmerksamkeitsstarken Marketingaktionen ist es dem Autohaus gelungen – trotz aktueller Schwierigkeiten bei der Fahrzeugbeschaffung – zu wachsen und damit die eigene wirtschaftliche Zukunft zu sichern.„Das Autohaus Daub zeigt, wie positiv sich genaue Marktkenntnis und ein umsichtiger Zukauf auf die Geschäftsentwicklung auswirken. Gepaart mit ideenreichen Marketingaktionen hat sich das Mehrmarken-Center zu einem anerkannten Mobilitätsdienstleister entwickelt. Das Autohaus Daub repräsentiert aufs Beste, dass das Geschäftsfeld Gebrauchtwagen eine wichtige Säule im Kfz-Handel ist“, kommentierte Wolfgang Michel, Chefredakteur der„Gebrauchtwagen Praxis“, die Entscheidung.Auf Platz zwei setzte sichin Osnabrück durch. In dem Toyota- und Lexus-Autohaus geht man davon aus, dass Erfolg im Gebrauchtwagengeschäft besser planbar ist als im Neuwagengeschäft. Die Erfolgsfaktoren Ware, Preis, Inseratsqualität und Prozesse werden täglich überprüft und über die selbstentwickelte „Weller-App“ in Echtzeit gesteuert.Platz drei geht an diein Flensburg. AZF verkauft die VW-Konzernmarken VW, Audi, Skoda, Seat und Cupra und wirbt damit, die größte zusammenhängende Automobilausstellung an einem Standort in Schleswig-Holstein zu haben. Auf 60.000 Quadratmetern stellt sie bis zu 800 Gebrauchtwagen aus. Neben jüngeren Gebrauchtwagen des Volkswagen-Konzerns vermarktet das Autohaus unter der Eigenmarke „Glücksgriffe“ auch ältere Gebrauchtwagen aller Marken für preissensible Kunden.Fotos: Stolzer Gewinner: Geschäftsführer Andreas Daub belegte beim „Gebrauchtwagen Award 2022“ den ersten Platz(Fotohinweis: Stefan Bausewein).Gewinner sowie Sponsorpartner und Juroren des „Gebrauchtwagen Award 2022“ (v.l.): Martin Schneider (Santander), Joachim Heim (Dekra), Andreas Daub (Autohaus Daub), Jascha Bräuer (Santander), Cornelia Kiese (Real Garant), Marc Gounaris (Dekra), Robert Leger (Real Garant) und Wolfgang Michel („Gebrauchtwagen Praxis“)(Fotohinweis: Stefan Bausewein).Die Sieger des „Gebrauchtwagen Award 2022“:Autohaus Daub, Horb am NeckarAuto Weller, OsnabrückAZF Unternehmensgruppe, Flensburgist der führende Informationsdienst für das professionelle Gebrauchtwagengeschäft. Das Themenspektrum der monatlichen Fachzeitschrift reicht vom Verkauf und Einkauf über rechtliche und steuerliche Aspekte bis hin zu Aufbereitung und Service. www.gebrauchtwagenpraxis.de bietet nutzwertige Tools, eine Datenbank mit exklusiven KBA-Daten, als Geodaten mit Tiefenselektion bis auf Gemeindeebene.