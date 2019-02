Auto Bierschneider ist bester Gebrauchtwagenhändler Deutschlands

27.02.19

Platz 1: Auto Bierschneider, Mühlhausen

Auto Bierschneider, Mühlhausen Platz 2: Autohaus Hofmann, Regensburg

Autohaus Hofmann, Regensburg Platz 3: Auto Empire Trading, Butzbach

Auto Bierschneider in Mühlhausen (Oberpfalz) hat den „Gebrauchtwagen Award 2019“ gewonnen. Am Vorabend des Deutschen Remarketing Kongresses in Würzburg vergab das Fachmedium „Gebrauchtwagen Praxis“ am 25. Februar 2018 in Würzburg den Preis gemeinsam mit den Partnern Dekra, Real Garant und der Santander Consumer Bank.Auto Bierschneider setzte sich beim diesjährigen Wettbewerb um den „Gebrauchtwagen Award 2019“ durch. Der Erstplatzierte ist Mehrmarkenhändler mit Hauptsitz in Mühlhausen in der Oberpfalz; insgesamt zählen 18 Betriebe an neun Standorten zu dem Unternehmen. Geschäftsführer Bernhard Öttl und sein Team legen Wert auf klare Prozessabläufe und überlassen nichts dem Zufall. Im Gebrauchtwagengeschäft liegt der Fokus des Händlers auf dem Ankauf: Der Zukauf aus Buy-Back-Geschäften wird bis zu eineinhalb Jahre im Voraus geplant, zudem gibt es eine eigene Ankaufs- und eine Auktionsplattform sowie ein klar strukturiertes Leadmanagement. Öttl und das Inhaberehepaar Doris und Michael Fleischmann planen bereits weitere Schritte: In Mühlhausen entsteht ein großes Gebrauchtwagen-Zentrum mit eigener Bierschneider-Akademie, um möglichst rasch alle Mitarbeiter mit der Präzision und der Schnelligkeit des Unternehmens vertraut zu machen.„Es ist beeindruckend, wie perfekt weitreichende strategische Ziele und die Liebe zum Detail bei Auto Bierschneider ineinandergreifen und zu einer starken Marktpräsenz führen“, kommentierte Silvia Lulei, Chefredakteurin der „Gebrauchtwagen Praxis“, die Entscheidung.Die Laudatio für den diesjährigen Erstplatzierten hielt VW-Regionalleiter Sascha Kapfelsberger: „Wer sich ein Bild von professionellem Gebrauchtwagen-Einkauf, -Management und einer professionellen Gebrauchtwagen-Vermarktung machen will, der sollte bei Bierschneider vorbeischauen.“Auf Platz zwei setzte sich das Autohaus Hofmann, Gebrauchtwagenzentrum Ostbayern, in Regensburg durch. Das Autohaus ist Teil des Mehrmarkenunternehmens HW-Gruppe, zu der weitere acht Betriebe an vier Standorten gehören. In dem Gebrauchtwagenzentrum präsentiert das Autohaus Hofmann auf zwei Stockwerken 300 Fahrzeuge. Innerhalb der Gruppe können Kunden auf insgesamt 750 Gebrauchtwagen zugreifen. Den Fahrzeugtransport zwischen den Filialen organisiert das Autohaus mit einem eigenen Logistiksystem. B2B-Ware wird über eine eigene Auktionsplattform vermarktet.„Ein Hersteller, der ein solches Autohaus seinen Partner nennen darf, kann sich glücklich schätzen“ sagte Andreas Zweier, Gebrauchtwagenverkaufsleiter bei BMW. „Professionalität, Herzblut, Engagement, Spaß und dabei Geld verdienen“, das zeichne das Autohaus Hofmann aus.Platz drei eroberte Auto Empire Trading in Butzbach. Der freie Handelsbetrieb ist spezialisiert auf den internationalen Onlineverkauf von Gebrauchtwagen. Die drei Brüder Bülent, Kudret und Sükür Acikgöz verfolgen eine klare Strategie: Sie wollen europaweit der günstigste Anbieter sein, legen großen Wert auf Transparenz beim Ein- und Verkauf und bündeln im Unternehmen weitreichendes Know-how für das internationale Autohandelsgeschäft. Im Bestand sind 500 junge Gebrauchtwagen verschiedener Marken. „Ehrlich fährt am längsten“, kommentierte der Chef des Bundesverbandes freier Kfz-Händler, Ansgar Klein, die gelebten Unternehmenswerte des Vorzeigebetriebes.