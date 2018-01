41 Monitore für "angestöpselt e.V."

Das Fachmedienhaus Vogel Business Media unterstützt den Würzburger Verein „angestöpselt e.V.“ mit einer Spende von 41 Monitoren, die am 24.01.2018 am Hauptsitz des Unternehmens in Würzburg übergeben wurden. Der Verein „angestöpselt e.V.“ engagiert sich seit 2011 mit dem Projekt „Computerspende Würzburg“ für Bedürftige in der Region. Hierfür sammelt „angestöpselt e.V.“ gebrauchte Monitore, PCs, Laptops und Drucker sowie Druckerpatronen und Software von Privatpersonen oder Firmen.Die Spenden werden von ehrenamtlichen Helfern gereinigt sowie die Daten auf den Geräten gelöscht. Zudem baut das Team aus den Spenden auch neue, funktionsfähige Computer zusammen. Anschließend werden die Geräte an bedürftige Menschen gegeben, die sich keinen eigenen Computer leisten können. Schließlich ist der Alltag ohne einen funktionierenden PC mittlerweile kaum vorstellbar. Vogel Business Media unterstützt dieses Projekt bereits seit fünf Jahren.„Der Zugang zur digitalen Welt ist heute ein wichtiger Faktor beruflicher und gesellschaftlicher Teilhabe. Das wollen wir als Medienhaus den Menschen mit dieser Spende ermöglichen“, erläutert Dr. Gunther Schunk, Chief Communication Officer, den Hintergrund der Aktion.Weitere Informationen zum Verein „angestöpselt e.V.“ finden Sie unter: www.angestoepselt.de