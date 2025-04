Akute Alltagsbeschwerden wie beginnende Erkältung oder einfache Verletzungen? Selbstbehandlung – Sie können das!

in vielen Lebenslagen anwendbar und bewährt

schnell, unkompliziert und sicher

entlastend – vermeidet oftmals lange Wartezeiten und volle Wartezimmer

nachhaltig – homöopathische Selbstbehandlung schärft den Blick für körperliche Reaktionen und kann die eigene Prävention verbessern

unterstützend beim Vermeiden von unnötig langen Schul- und Arbeitsausfällen

keine Umweltbelastung durch Herstellung und Gebrauch homöopathischer Arzneimittel

Akute Alltagsbeschwerden selbst behandeln mit Homöopathie – ohne Ärger über mangelnde Praxistermine, volle Wartezimmer und schnelle Abfertigung? Das geht durchaus, wenn man ein paar Dinge dabei beachtet.Beginnende Infekte, stressige Lebensphasen, kleinere Blessuren durch Sport und Spiel, leichte Schlafstörungen – in vielen Lebenslagen können Sie selbst schnell und hilfreich mit homöopathischen Einzelmitteln aktiv werden und damit die Selbstheilungskräfte individuell unterstützen. Wenn Sie noch keine Erfahrung haben und/oder keine Empfehlung Ihrer Homöopathin oder Ihres Homöopathen, sollten Sie bei eigenständigem Einsatz lediglich homöopathische Einzelmittel in niedrigen Potenzen bis D 24 / C 12 verwenden. Ungewollte gravierende Nebenwirkungen durch apothekenpflichtige homöopathische Arzneimittel sind nicht zu erwarten. Viele Patient*innen von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern haben in der alltäglichen homöopathischen Selbstbehandlung einfacher Beschwerden bereits gute Erfahrungen gemacht und sind immer wieder erstaunt über die schnellen Erfolge bei allen Familienmitgliedern.Anders als bei der unspezifischen Anwendung von homöopathischen Komplexmitteln, muss man sich in der so genannten Einzelmittelhomöopathie schon etwas genauer mit den vorhandenen Beschwerden und den geeigneten Arzneimitteln befassen. Es reicht nicht aus, nur einen Befund zu erheben wie beispielsweise „Verletzung“, „Erkältung“ oder „Verdauungsprobleme“. Erst die zusätzliche genauere Beschreibung der Beschwerden (Drücken, Stechen, Reißen usw.), die Beobachtung von Einflüssen, die eine Beschwerde besser oder schlechter machen (Kälte, Wärme, Bewegung, Druck etc.) und weitere Details führen zu einer passenden Arznei. Aber keine Sorge: Für die Mittelauswahl bei einfachen Beschwerden gibt es unkomplizierte verständliche Anleitungen und Ratgeber*. Dort werden zu häufigen einfachen Beschwerden allgemein bewährte homöopathische Arzneimittel mit kurzen, gut nachvollziehbaren Beschreibungen dargestellt. So finden Sie leicht eine kleine Auswahl geeigneter Arzneimittel. Im Rahmen der homöopathischen Behandlung lernen Sie außerdem ganz nebenbei, die individuellen Zeichen Ihres Körpers und diejenigen Ihres Kindes frühzeitig wahrzunehmen. So können Sie zum Beispiel beginnende Infekte häufiger schon im Ansatz erkennen und mit passenden Maßnahmen oftmals eine Intensivierung der Beschwerden vermeiden.Wenn Sie bei einer homöopathisch arbeitenden Heilpraktikerin oder einem Heilpraktiker in Behandlung sind, können Sie sich auch dort zu einer homöopathischen Hausapotheke und deren Anwendung für Ihren individuellen Bedarf beraten lassen.Haben Sie stärkere Beschwerden, die sich nach spätestens zwei Tagen nicht gravierend gebessert haben, sollten Sie eine*n homöopathisch arbeitenden Heilpraktiker*in oder Ärzt*in aufsuchen – auch um beurteilen zu lassen, ob weitergehende medizinische Untersuchungen oder konventionelle Maßnahmen erforderlich sind. Chronische Beschwerden sind ohnehin von vornherein fachlich umfassend zu berücksichtigen, zu beurteilen und zu behandeln, da es sich dabei um komplexere Sachverhalte handelt. Dafür braucht es das Fachwissen und die Erfahrung der speziell ausgebildete Homöopath*innen (Heilpraktiker*innen und Ärzt*innen). Auch wenn sich herausstellt, dass eine konventionelle Behandlung notwendig ist, kann Homöopathie als begleitende Maßnahme hilfreich sein. Oft können dann Nebenbeschwerden, die im Rahmen einer konventionellen Behandlung auftreten, durch begleitende homöopathische Maßnahmen gelindert und das allgemeine Wohlbefinden verbessert werden. Auch in solchen Fällen sollte eine homöopathische Begleitung durch ausgebildete Homöopath*innen erfolgen.Nehmen Sie die Möglichkeit wahr, sich und Ihrer Familie bei einfachen gesundheitlichen Beschwerden mit homöopathischen Einzelmitteln selbst zu helfen – unkompliziert, schnell und ohne schädliche Nebenwirkungen.Vorteile eigener homöopathischer GesundheitskompetenzBettina Henkel, VKHD-Beirätin