GameSquare und Vivior bilden Allianz für gesünderes Gaming

Die GameSquare Holdings Inc. geht eine millionenschwere Partnerschaft mit dem Schweizer Startup Vivior ein, um gesündere digitale Bildschirm-Gewohnheiten zu fördern. Die Kooperation ist langfristig angelegt und soll dem unter Gamern stark verbreiteten digitalen Sehstress entgegenwirken. Beide Unternehmen wollen durch die gemeinsame Entwicklung von Angeboten das Bewusstsein dafür schärfen, welch negative Auswirkungen unter anderem digitale Augenbelastung (DES), mangelhafte Lichtverhältnisse sowie schlechte Körperhaltung auf die Gesundheit haben. Darüber hinaus beeinträchtigen diese negativen Faktoren Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden von Gamern.Vivior wird eng mit GameSquare und dessen Tochterunternehmen Complexity Gaming sowie dem kürzlich gegründeten Innovations-Zentrum Ninja Labs zusammenarbeiten. Als Teil der vielschichtigen Allianz wird ZONED Gaming auch als Viviors Marketing-Agentur fungieren und das Unternehmen bei der Markteinführung von Produkten beraten.„Die strategische Partnerschaft mit Vivior steht beispielhaft für unser kontinuierliches und innovatives Engagement in der Betreuung von Gamern“, sagte Justin Kenna, CEO von GameSquare. „Sie zeigt auch, wie die GameSquare-Bereiche Marketing, Esports, Daten und Produktentwicklung zusammenspielen, um eine einzigartige Kampagne zu schaffen, die wirklich etwas bewirkt. Gemeinsam mit Vivior können wir damit nicht nur unser 500 Millionen Gamer umfassendes Publikum befähigen, gesündere Bildschirm-Gewohnheiten zu entwickeln, sondern die gesamte globale Gaming-Community mit innovativen Technologien ausstatten, die ihr Gameplay und Wohlbefinden spürbar verbessern.“Vivior wird gemeinsam mit GameSquare-Chief-Innovation-Officer Tyler Blevins und Ninja Labs ein Gesundheits- und Wellness-Bonusprogramm entwickeln und einführen. Das erste Programm dieser Art wird auf spielerische Weise Anreize für gesunde Gewohnheiten setzen und durch Belohnungen im Spiel – wie XPs, Drops und Skins – echte Verbesserungen im realen Leben schaffen. Im Rahmen der Prävention gegen digitalen Sehstress werden die Partner neue Produkte entwickeln, die gezielt häufige Probleme von Gamern im Blick haben. Dazu zählen unter anderem Bildschirmzeit, Körperhaltung sowie UV- und Blaulichtexposition.„Ich konzentriere mich schon seit einiger Zeit auf die Vereinbarkeit von Gaming und Wellness. Denn je mehr Zeit wir mit Gaming verbringen, desto wichtiger ist es, die langfristigen Gesundheitsaspekte im Blick zu behalten“, erklärt Tyler Blevins. „Was damit angefangen hat, offen über Gamer-Gesundheit und Wellness zu sprechen, hat sich dann mit der Team-Ninja-Time-Out-Initiative formalisiert. Die Zusammenarbeit mit Vivior ist jetzt ein weiterer Schritt, um eine nachhaltigere Zukunft für eine neue Generation von Gamern zu schaffen.“Mit dem Ziel, die Bedeutung von Augen- und Gaming-Gesundheit zu unterstreichen, werden Ninja Labs und Vivior auch ein Fortnite-Turnier mit dem Schwerpunkt Wellness und Prävention veranstalten. Bei dem mehrtägigen Wettbewerb werden 50 Duos – 25 Creator-Teams und 25 Open-Bracket-Teams – auf einer von Vivior gestalteten Fortnite-Karte gegeneinander antreten.Vivior und Ninja Labs wollen gerade junge Gamer über die Auswirkungen von digitalem Sehstress aufklären. Eine optimale Plattform dafür bietet Tyler Belvins Initiative „Next Ninjas“, eines Jungen- und Mädchen-Clubs zur Förderung des Unternehmertums.„Da junge Menschen immer mehr Zeit online vor Bildschirmen verbringen, ist die Vermeidung von digitalem Sehstress ein Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil“, betont Michael Mrochen, Mitgründer und Geschäftsführer von Vivior. „Durch unsere umfassende Partnerschaft mit GameSquare sensibilisieren wir Gamer dafür, wie kleine Veränderungen bei Bildschirmnutzung, Körperhaltung und anderem mehr große Auswirkungen auf Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit haben.“Vivior wird außerdem die verschiedenen Kompetenzen von Complexity nutzen, um gesponserte Inhalte und Livestreams zu produzieren, die ein stärkeres Bewusstsein für gesunde Gewohnheiten beim Gaming fördern. Damit unterstreicht Complexity Gaming das langfristige Engagement für die Gaming-Szene. Zum Start der Initiative ist Vivior am Stand von Complexity auf der DreamHack Dallas vertreten. Dabei können Gamer bei freundschaftlichen Halo-Infinite-Matches mehr über ihre Körperhaltung und Risiken durch digitalen Sehstress erfahren.Über GameSquareGameSquare Holdings Inc. (NASDAQ:GAME) (TSXV:GAME) ist ein internationales, digitales Medien-, Unterhaltungs- und Technologieunternehmen, das ein Publikum von über 290 Millionen Followern anspricht. Die Plattform von GameSquare ermöglichen es globalen Marken, sich mit dem Gaming-Publikum zu verbinden. Zur End-to-End-Plattform von GameSquare gehören unter anderem Code Red Esports Ltd., eine Agentur für esports-Talente in Großbritannien, GCN, ein digitales Medienunternehmen mit Sitz in Los Angeles, das sich auf Gaming- und esports-Begeisterte konzentriert, Zoned, eine Gaming- und Lifestyle-Marketing-Agentur in Los Angeles, Complexity Gaming, eine führende esports-Organisation in den USA. Weitere Informationen auf www.gamesquare.com