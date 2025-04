Red Dot Award an VitrA

Die VitrA Fliesen, Teil der Eczacıbaşı Tiles Group, erhielt einen Preis mit der Serie CementEra, die zu den Neuheiten 2025 zählt, bei einem der angesehensten Designwettbewerbe der Welt – den Red Dot Design Awards. Die in der Kategorie „Product Design“ ausgezeichnete Serie zeichnet sich neben ihrem Design auch durch ihre Vielseitigkeit in der architektonischen Umsetzung aus.



Zeitlose Interpretation urbaner Ästhetik



CementEra, die Schlichtheit der Betonstruktur mit modernen Linien interpretiert, bietet ein raffiniertes Oberflächendesign, das die Spuren des urbanen Lebens widerspiegelt. Die Kollektion, die minimalistische Eleganz und Funktionalität zusammenbringt, kreiert in Innenräumen eine zeitgemäße und ausgewogene Atmosphäre.



CementEra wird in vier Farbvarianten angeboten, die eine breite Palette von warmen und kalten Tönen umfassen: Hell Greige, Dunkel Greige, Hellgrau und Dunkelgrau. Zwei verschiedene Dekor-Designs ergänzen diese Farbtöne zu einer dynamischen Einheit. Die Serie, die in verschiedenen Größen wie 120x280, 120x120, 60x120 und 60x60 cm erhältlich ist, bietet durch ihre Eignung für sowohl Boden- als auch Wandanwendungen flexible Lösung für Architekten.



In Übereinstimmung mit den Designtrends 2025 sticht die Serie besonders durch die 120x120 cm große Mix-Dekor-Option hervor, die elegante Muster mit fließenden Linien widerspiegelt. Die in Dekorationen verwendete Drucktechnik, die einen glänzenden Effekt erzielt, verleiht den Oberflächen eine beeindruckende Ausstrahlung.



Von einer internationalen Jury ausgezeichnet



Der Red Dot Design Award gilt seit 1955 als internationaler Wettbewerb, der Produkte mit herausragendem Design auszeichnet. Im Jahr 2025 bestand die Jury aus 43 unabhängigen Experten aus 21 Ländern, die Bewerbungen aus mehr als 60 Ländern nach den Kriterien Funktionalität, Ästhetik, Gebrauchstauglichkeit und Verantwortung bewerteten. Die Serie CementEra von VitrA sticht in dieser Bewertung aufgrund ihrer herausragenden Designqualität hervor und wurde mit dem Preis ausgezeichnet.

