ÖFV-Franchise-Awards 2022: Viterma Fachbetrieb als Franchise-Partner des Jahres nominiert

Der ÖFV zeichnet die besten Franchise-Systeme und -Partner aus · Dieses Jahr ist Ing. Roland Schättle von Viterma als Partner des Jahres nominiert · Die Preisverleihung findet am 2. Juni statt

Der Österreichische Franchise-Verband zeichnet im Rahmen seiner Franchise-Awards jedes Jahr Franchise-Systeme und -Partner aus, die eine außerordentliche Leistung erzielt haben. Nachdem Viterma im Jahr 2020 die Trophäe als „Bestes Franchise-System“ mit nach Hause nehmen konnte, dürfen sich die Badexperten in diesem Jahr über eine weitere Nominierung freuen. Der Viterma Fachbetrieb Bad(t)raum - Ing. Roland Schättle GmbH hat Chancen auf die Trophäe als Franchise-Partner des Jahres.



Entscheidend bei der Vergabe der Franchise-Awards sind unternehmerische Leistung, Geschäftsentwicklung, Innovationskraft und die Führung von Mitarbeiter*innen und Partner*innen. Auch der Zusammenhalt im System, soziales Engagement und Nachhaltigkeit fließen in die Bewertung ein. Gekürt werden die Sieger im Rahmen der ÖFV Franchise-Gala, die am 2. Juni 2022 in der Burg Perchtoldsdorf stattfindet.



„Wir freuen uns sehr, dass wir nach der Auszeichnung als Franchise-System des Jahres 2020 und der Nominierung für den Social Award 2021 erneut für die ÖFV Franchise-Awards in Betracht gezogen werden“, so Viterma-Geschäftsführer Marco Fitz. „Wir gratulieren unserem Fachbetrieb Bad(t)raum - Ing. Roland Schättle GmbH herzlich zur Nominierung und danken ihm für das außergewöhnliche Engagement zum Wohle des gesamten Viterma Franchise-Systems.“



„Die Nominierungen spiegeln die Franchise-Community wider: Große, internationale Systeme und Newcomer mit wenigen Standorten sind vertreten, bei den Branchen reicht die Bandbreite von Fachhandel über Fitness bis zu handwerklichen Angeboten“, erklärt ÖFV-Generalsekretärin Barbara Steiner.



Informationen zum ÖFV-Award



Der ÖFV-Award ist eine begehrte Trophäe, die vom Österreichischen Franchise-Verband verliehen wird. Die Nominierten werden von einer hochkarätigen Jury mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik gekürt und die Gewinner im Rahmen der ÖFV Franchise-Gala am 2. Juni 2022 bekannt gegeben. Viterma wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach für den ÖFV-Award nominiert und schon mit den Titeln „Bestes Franchise-System Newcomer“, „Bester Franchise Partner“ und „Bestes Franchise-System“ ausgezeichnet.