ÖFV-Franchise-Awards 2022: Viterma Fachbetrieb als Franchise-Partner des Jahres ausgezeichnet

Der ÖFV zeichnet jedes Jahr die besten Franchise-Systeme und -Partner aus und kürt den Viterma Fachbetrieb Bad(t)raum - Ing. Roland Schättle GmbH zum Franchise-Partner des Jahres 2022

Jedes Jahr zeichnet der Österreichische Franchise-Verband (ÖFV) Franchise- Systeme und -Partner aus, die eine außerordentliche Leistung erzielt haben. Nachdem Viterma im Jahr 2020 die Trophäe als „Bestes Franchise-System“ mit nach Hause nehmen konnte, hat der ÖFV in diesem Jahr den Viterma Fachbetrieb Bad(t)raum - Ing. Roland Schättle GmbH im Rahmen seiner Franchise-Gala in der Burg Perchtoldsdorf zum „Franchise-Partner des Jahres 2022 gekürt“.



Ausschlaggebend für die Auszeichnung sind vor allem die stetig sehr positive Geschäftsentwicklung, die fortlaufende Expansion und der außerordentliche Einsatz von Franchise-Nehmer Roland Schättle und seinem Team zum Wohle des gesamten Franchise-Systems. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und gratulieren unserem Franchise-Partner Roland Schättle und seinem Team von Herzen zu dieser absolut verdienten Anerkennung“, so Viterma-Geschäftsführer Marco Fitz.



„Wir möchten uns herzlich bei Viterma für die Nominierung und bei der Jury für die Auszeichnung als ‚Bestes Franchise-System 2022‘ bedanken“, erklärt Viterma Franchise-Partner Ing. Roland Schättle. „Es freut uns sehr, dass unser Einsatz und unsere Leistungen geehrt werden. Der Dank gilt natürlich auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jeden Tag ihr Bestes geben.“



Mit seinem einzigartigen Badsanierungskonzept nimmt Viterma in Österreich und der Schweiz bereits eine marktführende Position in diesem Bereich ein. Auch auf dem deutschen Markt ist Viterma dank eines starken Wachstums hervorragend aufgestellt und in immer mehr Gebieten verfügbar.



Informationen zu Viterma



Viterma ist ein Unternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige Badsanierungen in einzigartiger Geschwindigkeit spezialisiert hat. Die Kernkompetenzen sind barrierefreie Badsanierungen und rutschhemmende sowie fugenlose Materialien. Zur Hauptzielgruppe gehören Personen ab 45 Jahren in Österreich, der Schweiz und Deutschland, die Wert auf schimmelfreie, langlebige und besonders pflegeleichte Materialien legen. Bislang wurden bereits mehr als 25.000 Bäder mit dem Viterma-System renoviert.



Informationen zum Österreichischen Franchise-Verband



Der Österreichische Franchise-Verband (ÖFV) ist die Interessensvertretung der österreichischen Franchise-Wirtschaft und zählt rund 135 Franchise-Systeme und deren Franchise-Partner*innen zu seinen Mitgliedern. Ein vorrangiges Ziel ist, die nachhaltige Qualitätssicherung im Franchising zu fördern. Diese wird durch den ÖFV System-Check unterstützt, zu welchem sich alle ordentlichen Mitglieder mindestens einmalig verpflichten. Der ÖFV ist Netzwerkplattform für die Franchise-Szene sowie Schnittstelle zu Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit.