"Neues Jahr, neues Bad": Viterma lädt zur gemeinsamen Hausmesse in 3 Ländern

Der Sanierungsbedarf bei Badezimmern im DACH-Raum ist ungebrochen hoch. Das geht aus aktuellen Studien hervor, die sich mit dem Thema Badsanierung in Österreich, der Schweiz und Deutschland befassen. Nur ein kleiner Prozentsatz der Badezimmer ist demnach altersgerecht und somit den künftigen Ansprüchen gewachsen. Viel Wert wird beim geplanten Badumbau auf hohe Qualität, pflegeleichte Materialien und durchdachte Raumkonzepte gelegt. Viterma hat nachhaltige Lösungen für genau diese Punkte entwickelt und bietet eine große Auswahl an Designs, Farben und Markenherstellern sowie eine kundenindividuell maßgefertigte Dusche.Den Start in das neue Jahr feiern die Badexperten mit ihrer traditionellen Hausmesse unter dem Motto "Neues Jahr, neues Bad". Am Freitag, 14. und Samstag, 15. Januar 2022, lädt Viterma jeweils von 9 bis 17 Uhr zur länderübergreifenden Hausmesse an vielen Standorten in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Interessierte erhalten dort einen Einblick in das innovative Sanierungskonzept, mit dem Viterma den Bädermarkt revolutioniert hat. Zusätzlich finden auch informative Online Vorträge inklusive Fragerunde statt. Weitere Informationen und kostenlose Anmeldung: www.viterma.com/hausmesse Die Besucher haben vor Ort und online die Möglichkeit, sich über die hochwertigen Badlösungen von Viterma sowie die neuesten Produkte des Unternehmens zu informieren und die Qualitätsprodukte aus eigener Fertigung kennenzulernen. Selbstverständlich stehen die Badexperten von Viterma auch während der Hausmesse für persönliche Beratungsgespräche rund um das Thema Badsanierung zur Verfügung. Interessierte erfahren natürlich auch, wie es die Profi-Handwerker des Unternehmens schaffen, ganz unkompliziert aus einem alten Badezimmer in wenigen Tagen ein neues Wohlfühlbad zu zaubern.